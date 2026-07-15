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Idzie nowy przymus. Allegro już wysyła listy

Allegro ruszyło z wyprzedzającą akcją informacyjną dla swoich użytkowników. Od sierpnia czeka na nich zupełnie nowy obowiązek, a kary sięgają absurdalnych 15 mln euro.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 15:34
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Idzie nowy przymus. Allegro już wysyła listy
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Allegro umywa ręce, to na tobie leży odpowiedzialność

Już od 2 sierpnia w Polsce zacznie obowiązywać nowe prawo unijne. Od tej daty praktycznie każda modyfikacja zdjęcia czy wideo będzie musiała być odpowiednio oznaczona. 

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Zgodnie z przepisami, jeśli publikujesz zdjęcie wygenerowane lub zmienione przy użyciu sztucznej inteligencji w sposób określony w AI Act, musisz poinformować o tym odbiorców – tak, aby już przy pierwszym kontakcie z taką treścią mogli ocenić, czy obraz lub wideo są prawdziwe.

- czytamy w wiadomości e-mail rozsyłanej przez Allegro

To Ty odpowiadasz za to, co pokazujesz w ofercie - podkreśla Allegro

Ocena charakteru zdjęcia i decyzja, czy i jak je oznaczyć, należy do użytkownika Allegro. Jednocześnie platforma chce pomóc sprzedawcom w działaniu zgodnie z nowymi przepisami. Już teraz wypuszcza wersję beta do oznaczania zdjęć.

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Oznaczenie będzie dostępne:

  • w Katalogu produktów Allegro,
  • w formularzu wystawiania,
  • przez plik,
  • w API.

Po skorzystaniu z tej nowej opcji na zdjęciu automatycznie pojawi się oznaczenie AI jako znak wodny. Zanim go dodamy, zobaczymy zaś podgląd.

Kiedy muszę oznaczyć zdjęcie?

Nowe obowiązki dotyczą obrazów wygenerowanych lub zmodyfikowanych przez AI, które mogą sprawiać wrażenie autentycznych (tzw. deepfake). Mogą to być na przykład:

  • zdjęcia wygenerowane od zera – na przykład, gdy produkt jeszcze nie istnieje, bo tworzysz go na zamówienie,
  • zdjęcia prawdziwego produktu, ale tło jest wygenerowane przez AI,
  • wirtualne modele, czyli wygenerowane przez AI postaci, które prezentują produkt.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie czołowe aplikacje do obróbki zdjęć w mniejszym lub większym stopniu używają już AI, interpretacja nowych przepisów może nam przynieść wiele sytuacji spornych i naliczeń kar sięgających nawet 3% rocznego obrotu danej firmy. Ciekawe czy azjatyckie platformy na czas ogarną nowe przepisy — na nich realnych zdjęć produktów często nie ma w ogóle przy danym produkcie.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock + AI
Źródła tekstu: Allegro