Koniec z irytującą bruzdą. Samsung wrzuca tytan do składaków

Składane smartfony są na rynku od lat, ale wciąż borykają się z pewnymi fizycznymi ograniczeniami. Klienci najczęściej narzekają na delikatność paneli i wyraźną bruzdę w miejscu działania zawiasu. Samsung, opierając się na doświadczeniach zebranych z siedmiu generacji elastycznych urządzeń i historii rozwoju paneli AMOLED, postanowił całkowicie przebudować architekturę ekranu. Zamiast polegać na tradycyjnych rozwiązaniach, inżynierowie sięgnęli po materiał kojarzony ze sprzętem kosmicznym i łazikami marsjańskimi. Nowa technologia nosi nazwę Flex Titanium.

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Tytan cienki jak włos

Zastosowanie tytanu w zginanej konstrukcji nie było łatwe, głównie przez jego wysoką sztywność. Samsung rozwiązał ten problem, opierając innowację na dwóch współpracujących ze sobą elementach. Pierwszym jest folia ze stopu tytanu, którą umieszczono bezpośrednio pod panelem OLED. Oferuje ona 20-krotnie większą wytrzymałość mechaniczną niż powszechnie stosowane warstwy polimerowe.

Materiał ten zabezpiecza konstrukcję bez jej pogrubiania. Zastosowanie precyzyjnego procesu walcowania pozwoliło na stworzenie niezwykle cienkiej powłoki. Jej grubość wynosi zaledwie jedną trzecią grubości ludzkiego włosa.

Koniec z zagięciem ekranu

Druga nowość to tytanowa płyta wspierająca wyświetlacz od spodu. Aby zapewnić jej odpowiednią elastyczność bez utraty trwałości, Samsung opracował system mikrootworów w obszarze samego zgięcia. Pozwoliło to całkowicie pozbyć się pustych przestrzeni z powietrzem między modułem wyświetlacza a klejem. Ekran ma teraz idealnie płaskie, stabilne oparcie po rozłożeniu, co znacznie wygładza powierzchnię w miejscu składania.

Efektem końcowym ma być nie tylko pozbycie się wyraźnej bruzdy i podniesienie odporności na uderzenia, ale też poprawa jakości obrazu. Samsung wykorzystał nowe materiały organiczne o wysokiej rozdzielczości, które zmniejszają zapotrzebowanie na prąd. Przełoży się to na dłuższy czas pracy smartfona na jednym ładowaniu.

Technologia Flex Titanium oficjalnie zadebiutuje już 22 lipca 2026 roku, podczas kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked.

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