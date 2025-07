Test Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Jest lepiej, niż się spodziewałem

Jeśli czytaliście moją relację z ostatniej premiery produktów Samsunga , nie zaskoczy Was pewnie, że nie spodziewałem się wiele po tym sprzęcie. Na pierwszy rzut oka bowiem, Samsung Galaxy Z Flip 7 Fan Edition nie spełniał składanych w nim przeze mnie oczekiwań. Ale mimo mojego marudzenia Samsung zdecydował się dać mi ten sprzęt na testy i ku mojemu zaskoczeniu jest jednak lepiej, niż początkowo mi się wydawało. “Niewiele lepiej, ale lepiej” – cytując komisarza Rybę. Czy to wystarczy?

Fan Edition – o co chodzi?

Modele spod szylu FE, czyli Fan Edition oferują popularne i lubiane sprzęty producenta w nieco odchudzonej wersji i zwykle niższej cenie. Nie ma co się dziwić, że do tego grona dołącza też Flip – składany smartfon, który jest też lifestyle’owym gadżetem. Flip przeszedł już drogę do dojrzałości, która w tym roku osiągnęła moim zdaniem swój punkt optymalny z numerem 7. Niestety dopisek FE w tym przypadku to zdecydowany krok wstecz.

I to dosłownie. Wizualnie Galaxy Z Flip 7 Fan Edition to kopiuj-wklej z zeszłorocznej odsłony mniejszego składaka od Samsunga. Ten sam wyświetlacz ucięty w okolicy aparatów, większe rozmiary niż w podstawowej 7. Co gorsze, całość jest dostępna tylko w dwóch smutnych kolorach – czerni i bieli. To może być dobre przy słuchawkach, ale przy gadżecie modowym? Chyba tylko u Cruelli de Mon. Sami zobaczcie jak to się prezentuje w naszej wideorecenzji: