Galaxy S25 Edge vs Xperia 1 VII. Który smartfon robi lepsze zdjęcia?

Aparaty w porównywanych smartfonach

Zanim przejdziemy do porównywania zdjęć, zerknijmy na fotograficzne arsenały porównywanych urządzeń. Na pierwszy ogień pójdzie Samsung Galaxy S25 Edge (z racji alfabetu). To przede wszystkim bardzo cienkie urządzenia, dlatego jego producent ograniczył liczbę tylnych aparatów do "zaledwie" dwóch:

główny aparat: matryca Samsung ISOCELL HP2 200 Mpix (1/1,3", 0,6 µm), obiektyw szerokokątny 23 mm z przysłoną f/1.7, multi-directional PDAF, OIS,

(1/1,3", 0,6 µm), obiektyw szerokokątny 23 mm z przysłoną f/1.7, multi-directional PDAF, OIS, drugi aparat: matryca Sony IMX 564 12 Mpix (1/1,2,55", 1,4 µm), obiektyw ultraszerokokątny 13 mm z przysłoną f/2.2, AF.

Samsung Galaxy S25 Edge 9 opinii Samsung Galaxy S25 Edge 9 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 3900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Drugi smartfon z fotopojedynkującej się pary to Sony Xperia 1 VII. Urządzenie stanowi przykład tego, że japoński producent niezbyt przejmuje się aktualnymi "trendami" i podąża własną drogą. W zakresie fotografii wciąż na przykład możemy tu liczyć na sprawdzony, dwustopniowy fizyczny przycisk aparatu. A na "Pleckach" mamy trzy jednostki:

główny aparat: matryca Sony IMX 888 52 Mpix (1/1,35", 1,12 µm, efektywnie: 48 Mpix), obiektyw szerokokątny 24 mm z przysłoną f/1.9, dual pixel PDAF, OIS,

(1/1,35", 1,12 µm, efektywnie: 48 Mpix), obiektyw szerokokątny 24 mm z przysłoną f/1.9, dual pixel PDAF, OIS, drugi aparat: matryca Sony IMX 906 50 Mpix (1/1,56", 1,0 µm, efektywnie: 48 Mpix), obiektyw ultraszerokokątny 16 mm z przysłoną f/2.0, dual pixel PDAF,

(1/1,56", 1,0 µm, efektywnie: 48 Mpix), obiektyw ultraszerokokątny 16 mm z przysłoną f/2.0, dual pixel PDAF, trzeci aparat: matryca Sony IMX 650 12 Mpix (1/3,5", 1,0 µm), teleobiektyw peryskopowy 85-170 mm z przysłoną f/2.3-3.5, PDAF, OIS.

Sony Xperia 1 VII 6 opinii Sony Xperia 1 VII 6 opinii Ekran 6.50" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Który z tych smartfonów wygra w fotograficznym pojedynku? To zależy od Ciebie, drogi Czytelniku. Oba urządzenia oferują duże możliwości fotograficzne, które powinny zadowolić wielu miłośników fotografii mobilnej. Jednak zwycięzca może być tylko jeden.

Kilka słów o fotopojedynku

Czas przyjrzeć się zdjęciom. Już na początku nadmienię, że na potrzeby fotopojedynku ograniczyłem zdjęcia do tych z głównego aparatu (powiększenie 1X i 2X) oraz aparatu ultraszerokokątnego. Teleobiektyw ma tylko Xperia, więc nie byłoby z czym porównywać.

Prawie wszystkie zdjęcia zostały wykonane w trybie automatycznym, z wykorzystaniem domyślnych ustawień. Wyjątkiem są zdjęcia z efektem bokeh (rozmyte tło), wykonane w trybie portretowym. Dla potrzeb porównania, każde zdjęcie zostało zmniejszone do rozdzielczości 1200 x 900 pikseli. Dodatkowo, z oryginalnych zdjęć wyciąłem fragmenty o wielkości 800 x 600 pikseli, by móc lepiej porównać szczegóły zdjęć. Pod koniec artykułu umieściłem galerię zawierającą wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Zgodnie z naszą tradycją, decyzję co do tego, który smartfon robi lepsze zdjęcia, pozostawiam Czytelnikom TELEPOLIS.PL. By oddać swój głos, skorzystać z ankiety umieszczonej na końcu. Zdjęcia nie są podpisane smartfonami, by niczego nie sugerować. Na potrzeby tego fotopojedynku, smartfon lewy to smartfon, z którego zdjęcia w porównaniu są zawsze z lewej strony, a smartfon prawy to smartfon, którego zdjęcia w porównaniach znajdują się zawsze po prawej stronie.

Zdjęcia dzienne w plenerze

To tyle tytułem wstępu, a teraz czas naprawdę zerknąć na zdjęcia. Zacznę od tych wykonanych w dzień w plenerze. To najlepsze warunki do robienia zdjęć, ze względu na dużą ilość naturalnego światła pochodzącego wprost od naszej gwiazdy dziennej, Słońca.

Droga przez las, główny aparat.

Miniaturowy zamek, główny aparat, zoom 2X.

Widok na plażę, aparat ultraszerokokątny.

Marina 1, aparat ultraszerokokątny.

Marina 2, główny aparat.

Małe kwiatki, makro.

Zdjęcia dzienne w pomieszczeniu

Przez okno, główny aparat.

Kącik muzyczny, główny aparat.

Kącik gamingowy, główny aparat, zoom 2X.

Fototapeta, aparat ultraszerokokątny.

Luigi, główny aparat, portret.

Literki z bliska. makro.

Zdjęcia nocne

Gdy światła jest dużo, niemal każdy smartfon potrafi zrobić dobre zdjęcie. W szczególności dotyczy to flagowców. Gdy jednak jest noc, a ciemność rozświetlają tylko pojedyncze sztuczne światła, zadanie jest znacznie trudniejsze. Sprawdziłem, jak flagowce Samsunga i Sony radzą sobie z tym wyzwaniem.

Donica, aparat ultraszerokokątny.

Zrobić dobre zdjęcie w dzień to żadna sztuka. W nocy, gdy światła jest znacznie mniej, jest trudniej. A który smartfon poradził sobie lepiej z tym zadaniem? Sprawdźmy to..

Japońska lampa 1, główny aparat.

Japońska lampa 2, główny aparat.

Lisek i roślina, główny aparat, zoom 2x.

Bonus: filmy

Zanim przejdziemy do głosowania, jeszcze przykładowe filmy zrobione tylnymi aparatami obu smartfonów.

Zdjęcia w pełnej rozdzielczości ze smartfonu lewego

Zdjęcia w pełnej rozdzielczości ze smartfonu prawego

Który smartfon robi lepsze zdjęcia?

Czas zdecydować, który smartfon robi lepsze zdjęcia. Samsung Galaxy S25 Edge czy Sony Xperia 1 VII? Ja mam swojego faworyta, ale póki co zachowam tę wiedzę dla siebie. A jak Ty uważasz?

Zapraszam do wzięcia udziału w głosowaniu za pomocą dołączonej niżej ankiety.