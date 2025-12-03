Popularny producent padł ofiarą hakerów. Wykradziono 1 TB danych
Tajwański gigant znalazł się na celowniku cyberprzestępców. Producent jednak uspokaja, że ich serwery wcale nie zostały naruszone - to wina partnera.
Grupa hakerska Everest poinformowała, że włamała się do firmy ASUS i wykradła ponad 1 TB danych. Wśród pozyskanych materiałów ma znajdować się kod źródłowy, dokumenty wewnętrzne, pliki inżynieryjne i inne poufne informacje. Cyberprzestępcy zażądali, by ASUS skontaktował się z nimi przez szyfrowaną platformę Qtox, ale nie podano żadnej kwoty okupu.
Tajwańczycy uspokajają - dane użytkowników są bezpieczne
Początkowo ASUS nie potwierdził incydentu, jednak firma wydała dzisiaj oficjalne oświadczenie. Wynika z niego, że to nie ASUS został zaatakowany, lecz zewnętrzny dostawca współpracujący z Tajwańczykami.
Według producenta naruszenie dotyczyło części kodu źródłowego wykorzystywanego w modułach kamer w smartfonach, ale nie wpłynęło na produkty firmy, jej systemy wewnętrzne ani dane użytkowników. ASUS zapewnia, że wzmacnia bezpieczeństwo łańcucha dostaw i pozostaje w zgodzie z aktualnymi standardami cyberbezpieczeństwa.
Warto przypomnieć, że grupa Everest od lat specjalizuje się w atakach na firmy technologiczne i przemysłowe. Ich operacje często polegają na kradzieży własności intelektualnej i materiałów deweloperskich, zanim jeszcze dojdzie do próby zaszyfrowania danych. Dzięki temu cyberprzestępcy mogą wywierać presję nawet wtedy, gdy ofiara ma kopie zapasowe.
W ostatnich tygodniach Everest ogłosił także włamania do kilku innych dużych organizacji. Na liście pojawiły się między innymi Under Armour, brazylijski koncern Petrobras oraz hiszpańskie linie lotnicze Iberia. Grupa twierdzi, że pozyskała od nich dokumenty, dane techniczne, a w niektórych przypadkach również "pełny dostęp do sieci".