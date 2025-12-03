Popularny producent padł ofiarą hakerów. Wykradziono 1 TB danych

Grupa hakerska Everest poinformowała, że włamała się do firmy ASUS i wykradła ponad 1 TB danych. Wśród pozyskanych materiałów ma znajdować się kod źródłowy, dokumenty wewnętrzne, pliki inżynieryjne i inne poufne informacje. Cyberprzestępcy zażądali, by ASUS skontaktował się z nimi przez szyfrowaną platformę Qtox, ale nie podano żadnej kwoty okupu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tajwańczycy uspokajają - dane użytkowników są bezpieczne

Początkowo ASUS nie potwierdził incydentu, jednak firma wydała dzisiaj oficjalne oświadczenie. Wynika z niego, że to nie ASUS został zaatakowany, lecz zewnętrzny dostawca współpracujący z Tajwańczykami.

Według producenta naruszenie dotyczyło części kodu źródłowego wykorzystywanego w modułach kamer w smartfonach, ale nie wpłynęło na produkty firmy, jej systemy wewnętrzne ani dane użytkowników. ASUS zapewnia, że wzmacnia bezpieczeństwo łańcucha dostaw i pozostaje w zgodzie z aktualnymi standardami cyberbezpieczeństwa.

Warto przypomnieć, że grupa Everest od lat specjalizuje się w atakach na firmy technologiczne i przemysłowe. Ich operacje często polegają na kradzieży własności intelektualnej i materiałów deweloperskich, zanim jeszcze dojdzie do próby zaszyfrowania danych. Dzięki temu cyberprzestępcy mogą wywierać presję nawet wtedy, gdy ofiara ma kopie zapasowe.