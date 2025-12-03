Legendarna marka zniknie ze sklepów. Wszystko z powodu AI

Micron ogłosił, że wycofuje się z działalności konsumenckiej, co oznacza koniec sprzedaży dysków SSD i modułów RAM spod marki Crucial. Firma zapowiedziała, że dostawy produktów będą kontynuowane do lutego 2026, po czym marka przestanie funkcjonować w sklepach. Producent zapewnia jednocześnie, że gwarancja i wsparcie pozostaną nienaruszone.

Crucial będzie już oferował tylko produkty klasy enterprise

Decyzja Amerykanów wynika z rosnącego zapotrzebowania na komponenty dla centrów danych AI. Firma podkreśla, że konieczne jest przekierowanie mocy produkcyjnych na bardziej rentowne segmenty enterprise i hyperscale, które oferują stabilniejszy i długoterminowy wzrost w obszarze pamięci oraz magazynowania danych. Segment konsumencki uznano za zbyt konkurencyjny i mniej perspektywiczny.

Crucial to marka znana przede wszystkim nośników półprzewodnikowych z serii MX oraz P, a także z szerokiej oferty modułów RAM dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Funkcjonuje ona na rynku od blisko trzech dekad, a jej produkty cenione są za wysoką żywotność i wydajność oraz dobre ceny. Jest to zasługą produkcji własnych kości NAND i DRAM.