Sprzęt

Legendarna marka zniknie ze sklepów. Wszystko z powodu AI

Konkurencja na rynku zmniejsza się. Szaleństwo na sztuczną inteligencję sprawia, że firmy wolą zamówienia hurtowe od handlu detalicznego.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:24
0
Micron ogłosił, że wycofuje się z działalności konsumenckiej, co oznacza koniec sprzedaży dysków SSD i modułów RAM spod marki Crucial. Firma zapowiedziała, że dostawy produktów będą kontynuowane do lutego 2026, po czym marka przestanie funkcjonować w sklepach. Producent zapewnia jednocześnie, że gwarancja i wsparcie pozostaną nienaruszone.

Crucial będzie już oferował tylko produkty klasy enterprise

Decyzja Amerykanów wynika z rosnącego zapotrzebowania na komponenty dla centrów danych AI. Firma podkreśla, że konieczne jest przekierowanie mocy produkcyjnych na bardziej rentowne segmenty enterprise i hyperscale, które oferują stabilniejszy i długoterminowy wzrost w obszarze pamięci oraz magazynowania danych. Segment konsumencki uznano za zbyt konkurencyjny i mniej perspektywiczny.

Crucial to marka znana przede wszystkim nośników półprzewodnikowych z serii MX oraz P, a także z szerokiej oferty modułów RAM dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Funkcjonuje ona na rynku od blisko trzech dekad, a jej produkty cenione są za wysoką żywotność i wydajność oraz dobre ceny. Jest to zasługą produkcji własnych kości NAND i DRAM.

Ruch Microna zbiega się z dynamicznie rosnącym popytem na sprzęt dla AI. Firma zdobyła duże kontrakty na pamięci HBM3E dla NVIDIA i AMD, a w przyszłym roku planuje rozpocząć próbkowanie układów HBM4.

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Micron, oprac. własne