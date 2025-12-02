Realme GT 8 Pro – test potwora ze śrubokrętem w zestawie
Na początku grudnia 2025 roku na polskie półki sklepowe trafił kolejny smartfon ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5. To Realme GT 8 Pro, którego zaletą jest nie tylko ogromna wydajność.
Wydajny procesor, pojemny akumulator z bardzo szybkim ładowaniem, wysoka jakość zdjęć oraz wymienne osłony aparatów to tylko niektóre argumenty za tym, by kupić najnowszy flagowy smartfon marki Realme. Postanowiłem sprawdzić te obietnice chińskiego producenta oraz przekonać się, co jeszcze kryje się w szklano-aluminiowym wnętrzu.
Co z tego wyszło? Przekonaj się sam, czytając poniższą recenzję.
Do testów otrzymałem Realme GT 8 Pro w eleganckiej bieli. W pudełku ze smartfonem znalazłem dość nietypowy zestaw. Oprócz standardowych elementów, takich jak kabel USB A-C, metalowa igła do wysuwania tacki na dwie karty nanoSIM czy etui na telefon, znalazłem w nim… dwie śrubki oraz śrubokręt.
Po co komu te elementy? Śrubokrętem możemy odkręcić pokrywę tylnej wyspy fotograficznej, a dodatkowe śrubki przydadzą się, gdy zgubimy te z telefonu. Jako uzupełnienie zestawu testowego otrzymałem ładowarkę przewodową SuperVOOC 120W oraz dodatkową, tym razem prostokątną osłonę aparatów wraz z dopasowanym etui na telefon. Zapasowe śrubki też tu były.
Koło czy prostokąt? Wybór należy do Ciebie
Realme GT 8 Pro w białej wersji kolorystycznej to dwie warstwy szkła rozdzielone aluminiową ramką. „Plecki” i ramka są matowe, dzięki czemu nie widać na nich odcisków palców. Błyszczący jest tylko płaski ekran, który „palcuje” się w sposób typowy dla takich powierzchni.
Wróćmy jednak do tylnej części. Tam wyróżnia się okrągła wyspa fotograficzna, wykonana z aluminium. Znajdziemy w niej 3 obiektywy, lampę doświetlającą LED oraz… dwie śrubki. Po ich odkręceniu możemy zdjąć pokrywę modułu, bez której smartfon wciąż wygląda atrakcyjnie. Możemy też w miejsce oryginalnego elementu wstawić któryś z dostępnych zamienników. Ja dostałem prostokątny, ale są też inne, bardziej oryginalne pod względem kształtu czy kolorów.
Całość prezentuje się bardzo dobrze i została wykonana z dbałością o najmniejsze detale. Smartfon ma lekko zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu nie wrzyna się w skórę dłoni podczas trzymania. Jest też dobrze wyważony, co pozytywne wpływa na komfort korzystania z urządzenia.
Błyskawiczna biometria
Realme GT 8 Pro oferuje dwa zabezpieczenia biometryczne, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Podczas testów jedno i drugie działało sprawnie, pozwalając na błyskawiczne odblokowanie telefonu. Oba rozwiązania w zasadzie zawsze działały prawidłowo.
Jasny wyświetlacz z doskonałym obrazem
Za wyświetlanie obrazu we flagowcu Realme odpowiada 6,79-calowy panel AMOLED QuadHD+ o zagęszczeniu pikseli na poziomie 508 ppi. Daje to ostry obraz, ale może zużywać nieco więcej energii. Aby ją zaoszczędzić, można obniżyć rozdzielczość do FullHD+ (ustawienie domyślne). Można też się zdać na automat.
Obraz na ekranie w Realme GT 8 Pro wygląda rewelacyjnie pod każdym względem. Wyświetlane kolory nie tylko cieszą oko, ale również nieźle wypadają w pomiarach kolorymetrycznych (choć trochę słabiej niż w Realme GT 7).
|Tryb kolorów
|Temperatura bieli
|Pokrycie Gamy
|Objętość Gamy
|Średnie ∆E (MAX)
|Naturalne
|6466 K
|96,7% sRGB
70,6% AdobeRGB
72,6% DCI P3
|102,7% sRGB
70,7% AdobeRGB
72,7% DCI P3
|0,13 (0,67)
|Pro
|6512 K
|96,5% sRGB
70,2% AdobeRGB
72,2% DCI P3
|102,2% sRGB
70,4% AdobeRGB
72,4% DCI P3
|0,15 (0,86)
|Jaskrawe
|6488 K
|100% sRGB
85,8% AdobeRGB
96,8% DCI P3
|143,4% sRGB
98,8% AdobeRGB
101,6% DCI P3
|0,14 (1,16)
|DCI-P3
|6544 K
|99,9% sRGB
89,9% AdobeRGB
96,4% DCI P3
|149,3% sRGB
102,9% AdobeRGB
105,8% DCI P3
|0,16 (1,16)
|sRGB
|6540 K
|96,8% sRGB
70,1% AdobeRGB
72,1% DCI P3
|102,0% sRGB
70,3% AdobeRGB
72,3% DCI P3
|0,15 (1,07)
Producent podaje, że szczytowa jasność panelu zastosowanego w Realme GT 8 Pro wynosi aż 7000 nitów, natomiast jasność HBM (High Brightness Mode) to 2000 nitów. A co wyszło z pomiarów dla całego ekranu świecącego na biało? Przy regulacji ręcznej maksimum wyniosło 588 nitów oraz 992 nity przy włączonej opcji „Dodatkowa jasność”. Maksimum przy regulacji automatycznej sięgnęło wartości 1989 nitów.
Mocne głośniki z czystym dźwiękiem
Realme GT 8 Pro został wyposażony w głośniki stereo do odtwarzania multimediów, z czym radzą sobie bardzo dobrze. Wszystkie wydobywające się z nich dźwięki są czyste i nie drażnią uszu. Dotyczy to również tonów bardzo wysokich. Nieźle brzmią także tony niskie, choć – oczywiście – brakuje tu głębszych basów. Te można uzyskać na przykład za pomocą w miarę dobrych słuchawek, które podłączymy na przykład przez Bluetooth.
Jeśli chodzi o poziom głośności, maksimum zmierzone 60 cm od głośników sięgnęło 81,9 dB podczas słuchania muzyki ze Spotify oraz 84,9 dB przy odtwarzaniu dzwonków zapisanych w pamięci telefonu.
Android 16 i efekt mroźnego szkła
Realme GT 8 Pro pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z interfejsem Realme UI 7.0. W tym wydaniu oprogramowanie to wprowadza nową estetykę o nazwie „Light Glass Design”. Wygląda to przyjemnie i daje spore możliwości personalizacji. Oczywiście, widać tu inspirację systemem iOS 26.
Jak zwykle w przypadku smartfonów marki Realme, na start otrzymujemy sporą dawkę aplikacji, z których niektóre się dublują – mamy na przykład dwie aplikacje o nazwie Zdjęcia oraz dwa menedżery plików. Część tych „dodatków” można odinstalować, inne wyłączyć.
Są też całkiem użyteczne czy też pożyteczne narzędzia. Nie licząc aplikacji do obsługi podstawowych funkcji smartfonu, na uwagę zasługuje na przykład Menedżer telefonu, pozwalający zadbać o kondycję urządzenia. Jest też kreatywne AI Studio czy Asystent gier. Natomiast zrelaksować się możemy dzięki aplikacji Zen Space. Pilot na podczerwień, jak wskazuje nazwa, pozwoli skorzystać z diody podczerwieni do zdalnego sterowania na przykład telewizorem.
Nie zabrakło tu również funkcji wspieranych sztuczną inteligencją. Wśród nich znajdziemy między innymi Planistę AI, tłumacza czy dodatki ulepszające robione przez nas zdjęcia. Jest też asystent Gemini oraz funkcje takie jak „zakreśl, by wyszukać”. Lista jest oczywiście o wiele dłuższa.
Realme GT 8 Pro, podobnie jak inne smartfony tej marki, pozwala ustawić godziny automatycznego włączania i wyłączania urządzenia. Znam osoby, dla których jest to funkcja typu „must have”.
Jest 5G, Wi-Fi 7 i cała reszta
Realme GT 8 Pro to prawdziwy flagowiec, więc nie ma żadnych braków w sferze łączności bezprzewodowej, a wszystko to działa bezproblemowo. Podczas testów mogłem korzystać z szybkiego Internetu przez 5G lub Wi-Fi 7, przesyłać pliki przez Bluetooth 6.0 oraz płacić zbliżeniowo za zakupy dzięki NFC. Do zdalnego sterowania telewizorem mamy podczerwień, a w nieznanej okolicy przyda się nawigacja satelitarna i cyfrowy kompas.
A co z połączeniami telefonicznymi? Te działają rewelacyjnie niemal wszędzie. To między innymi zasługa sprawnej obsługi takich technologii, jak VoLTE czy Wi-Fi Calling. Do dyspozycji mamy tu dwa gniazda na karty nanoSIM, ale możemy też skorzystać z eSIM. Dodatkowo, Realme oferuje funkcję Bezpłatne połączenie. Pozwala ona rozmawiać lub czatować z osobami w pobliżu, nawet w miejscu bez Internetu czy zasięgu sieci komórkowej.
Cztery aparaty i dużo AI
Flagowiec marki Realme został wyposażony w potężny arsenał fotograficzny. Z tyłu są dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (główny i ultraszerokokątny) oraz aż 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z powiększeniem optycznym 3x. Dwa aparaty, główny i tele, zostały wyposażone w autofocus i optyczną stabilizację obrazu. Czego tu brakuje? Możliwości zrobienia zdjęć z bardzo małej odległości. Pozostaje teleobiektyw, który łapie ostrość od około 20 cm.
Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix.
Do robienia zdjęć i nagrywania filmów służy aplikacja Aparat. To potężne narzędzie, oferujące wiele trybów pracy i mniej lub bardziej inteligentnych dodatków. W tym gąszczu można się jednak dość łatwo odnaleźć i każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie.
To, co szczególnie zwróciło moją uwagę, to tryb Ricoh GR, który udaje fotograficzną legendę o takiej samej nazwie. Nie ma tu cukierkowatych ulepszeń ze strony AI, przez co zrobione w tym trybie zdjęcia zachowują swój niecodzienny (jak na smartfony) klimat. Ciekawa jest również funkcja automatycznego dopasowania kadru w trybie Pejzaż AI – nieważne, jak trzymamy telefon, zdjęcie i tak będzie proste.
Świetne zdjęcia w dzień i w nocy
Realme GT 8 Pro potrafi robić bardzo dobre jakościowo zdjęcia i filmy. Są one na ogół ostre, ładne kolorystycznie i cechują się szerokim zakresem dynamiki. I w zasadzie jest tak w przypadku każdego aparatu i w niemal każdych warunkach. A gdy sprzęt nie da rady, tam zadziała sztuczna inteligencja, która poprawia niedociągnięcia. Widać to w szczególności przy maksymalnym powiększeniu, które wynosi tu aż 120x. Przykłady poniżej.
Zdjęcia dzienne:
Zdjęcia nocne:
Zdjęcia z zoomem 120x:
Zdjęcia selfie:
Filmy:
Potwór, a nie telefon
W wodoszczelnym wnętrzu Realme GT 8 Pro pracuje topowy Snapdragon 8 Elite Gen 5 firmy Qualcomm, wspierany przez 16 GB RAM-u i nawet 12 GB pamięci wirtualnej. Razem daje to potężną moc, którą widać w wynikach benchmarków, ale także w codziennym użytkowaniu smartfonu. Wszystko tu działa płynnie i się nie zacina.
|Wydajność
ogólna
|Antutu 10
(Antutu 11)
|Geekbench 6
|AI
Benchmark
|Jeden
rdzeń
|Wszystkie
rdzenie
|Realme GT 8 Pro
|2920594
(4030445)
|3757
|11377
|21149
|Apple iPhone 17 Pro Max
|2734341
|3901
|10120
|-
|Honor Magic7 Pro
|2631061
|3052
|9314
|10438
|Nubia Redmagic 10 Pro
|2620653
|3081
|9627
|12112
|OnePlus 15
|2808019
(3686102)
|3682
|11002
|20438
|Oppo Find X9
|2889195
(3619954)
|3295
|9601
|8763
|Realme GT 7 Pro
|2844283
|3069
|9329
|818
|Samsung Galaxy S25 Edge
|2453806
|3177
|9998
|12642
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|2398401
|3150
|10088
|10969
|Sony Xperia 1 VII
|2315497
|3048
|9309
|12692
|Vivo X300 Pro
|3013358
(3499124)
|3468
|10230
|21296
|Wydajność
w grach
|3D Mark
|GFXBench offscreen
|Maksymalna
temperatura
obudowy
[°C]
|Wild Life
Extreme
|Wild Life
Extreme
Stress Test
|Aztec Ruins
Vulkan
High Tier
(1440p)
|Car Chase
(1080p)
|Realme GT 8 Pro
|7898
|33,00%
|8750
|12896
|51,6
|Apple iPhone 17 Pro Max
|5785
|66,40%
|5606
|12342
|44,8
|Honor Magic7 Pro
|6541
|46,90%
|7355
|11166
|45
|Nubia Redmagic 10 Pro
|6514
|84.7%
|7761
|12163
|50
|OnePlus 15
|6894
|70,90%
|8490
|11605
|45
|Oppo Find X9
|7006
|43,70%
|8906
|10361
|48,6
|Realme GT 7 Pro
|6374
|72,40%
|6883
|10492
|49
|Samsung Galaxy S25 Edge
|6928
|46,20%
|7617
|11030
|47,3
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|7230
|48,90%
|7704
|11672
|45,7
|Sony Xperia 1 VII
|6603
|65,80%
|7337
|10764
|51,3
|Vivo X300 Pro
|7195
|45,20%
|9087
|10517
|47,2
Tak duża moc drzemiąca w podzespołach jest źródłem dużej ilości produkowanego ciepła. Podczas testów wydajnościowych obudowa urządzenia rozgrzała się maksymalnie do 51,6°C. Zapewne byłoby jeszcze więcej, gdyby nie działanie throttlingu. W jednym z testów spadek wydajności wyniósł aż 67%. Wciąż jednak sporo zostało.
Smartfon, który testowałem, miał 512 GB pamięci masowej UFS 4.1. Użytkownik ma tu dla siebie 457 GB miejsca. Slotu na kartę pamięci oczywiście nie ma.
Pojemna bateria i bardzo szybkie ładowanie
Firma Realme wyposażyła swój flagowy smartfon w akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 7000 mAh, co powinno zapewnić nawet dwa dni normalnego korzystania z urządzenia. Po testach mogę potwierdzić – tak jest rzeczywiście. Bez większego trudu można ten czas jeszcze bardziej wydłużyć – wszystko zależy od sposobu używania telefonu.
W naszym teście (wszystkie ustawienia domyślne, jasność ekranu ustawiona na 300 nitów) energii wystarczyło na niemal 23,5 godziny oglądania filmów. To bardzo dobry wynik.
|Wytrzymałość
akumulatora
|Akumulator
(mAh)
|Wyświetlacz
|Czas pracy
(minuty)
|Przekątna
(cale)
|Rozdzielczość
(piksele)
|Odświeżanie
(Hz)
|Realme GT 8 Pro
|7000
|6,79"
|1080 x 2352
|120
|1412
|Apple iPhone 17 Pro Max
|4823
|6,9"
|1320 x 2868
|120
|1107
|Honor Magic7 Pro
|5270
|6,8
|1280 x 2800
|120
|1153
|Nubia Redmagic 10 Pro
|7050
|6,85"
|1216 x 2688
|144
|1167
|OnePlus 15
|7300
|6,78"
|1272 x 2772
|165
|1462
|Oppo Find X9
|7025
|6,59"
|1080 x 2374
|120
|1334
|Realme GT 7 Pro
|6500
|6,78"
|1264 x 2780
|120
|1393
|Samsung Galaxy S25 Edge
|3900
|6,7"
|1080 x 2340
|120
|832
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|5000
|6,9"
|1080 x 2340
|120
|1113
|Sony Xperia 1 VII
|5000
|6,5"
|1080 x 2340
|120
|1277
|Vivo X300 Pro
|5440
|6.78"
|1260 x 2800
|120
|976
A gdy ilość energii zgromadzonej w akumulatorze zacznie się zbliżać do zera, możemy ją bardzo szybko uzupełnić (o ile dokupimy odpowiednią ładowarkę). Gdy użyłem ładowarki Realme SuperVOOC o mocy 120 W, musiałem czekać około 40 minut na naładowanie pustej baterii do 100%. Smartfon obsługuje też ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W, może również być bezprzewodowym powerbankiem dla innych urządzeń (smartfonów, zegarków czy słuchawek).
Flagowiec kompletny z nutą ekstrawagancji
Realme GT 8 Pro przyciąga wzrok nie tylko elegancją, ale i nietypowym podejściem do designu. Producent zaskakuje niespotykanym zestawem akcesoriów, pozwalającym na własnoręczne modyfikowanie wyglądu wyspy aparatów. To rzadkość w świecie smartfonów. Sama konstrukcja to solidne połączenie matowego szkła i aluminium, które jest nie tylko estetyczne, ale i bardzo praktyczne, skutecznie opierając się zbieraniu odcisków palców.
Wrażenia z użytkowania potęguje znakomity, bardzo jasny wyświetlacz, który cieszy oko świetnym odwzorowaniem barw i płynnością obrazu. Multimedialną stronę urządzenia uzupełniają czysto grające głośniki stereo oraz nowoczesny system operacyjny z odświeżonym interfejsem. Nie zabrakło tu również pokaźnego pakietu funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które realnie ułatwiają codzienną pracę i zabawę.
Pod maską drzemie prawdziwa bestia wydajnościowa, która bez zająknięcia poradzi sobie z każdym zadaniem, choć okupione jest to wyższymi temperaturami pod dużym obciążeniem. Na ogromną pochwałę zasługuje potężny akumulator, zapewniający imponujący, nawet kilkudniowy czas pracy na jednym ładowaniu. Gdy energii w końcu zabraknie, technologia błyskawicznego ładowania przewodowego oraz ładowanie bezprzewodowe szybko stawiają urządzenie na nogi.
Fotograficznie smartfon również staje na wysokości zadania, oferując wszechstronny zestaw aparatów, które generują świetne jakościowo zdjęcia zarówno w dzień, jak i w nocy. Czy ten kompletny flagowiec jest wart swojej ceny? Biorąc pod uwagę topową specyfikację oraz innowacyjne rozwiązania, kwota 4999 zł wydaje się uczciwą propozycją za sprzęt tej klasy.
W promocji na start, obowiązującej do 21 grudnia 2025 roku, cena smartfonu została obniżona o 500 zł, do 4499 zł. Można w tym czasie liczyć również na dodatkowe, wymienne wyspy aparatu z etui na telefon.
-
Świetny wygląd,
-
Wysoka jakość wykonania i praktyczne, matowe wykończenie,
-
Unikatowa możliwość personalizacji wyglądu wyspy aparatów,
-
Rewelacyjny, bardzo jasny wyświetlacz,
-
Błyskawicznie i celnie działająca biometria,
-
Czysty dźwięk z głośników stereo,
-
Przyjemne dla oka i funkcjonalne oprogramowanie,
-
Pełne i nowoczesne zaplecze komunikacyjne,
-
Uniwersalny zestaw aparatów i świetna jakość zdjęć,
-
Imponująca wydajność,
-
Bardzo dobry czas pracy na baterii,
-
Bardzo szybkie ładowanie przewodowe i bezprzewodowe.
-
Bałagan w aplikacjach,
-
Aparat ultraszerokokątny bez autofocusu,
-
Brak trybu makro,
-
Mocne nagrzewanie się obudowy pod dużym obciążeniem,
-
Drastyczny spadek wydajności w wymagających zadaniach.