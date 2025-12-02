Realme GT 8 Pro – test potwora ze śrubokrętem w zestawie

Wydajny procesor, pojemny akumulator z bardzo szybkim ładowaniem, wysoka jakość zdjęć oraz wymienne osłony aparatów to tylko niektóre argumenty za tym, by kupić najnowszy flagowy smartfon marki Realme. Postanowiłem sprawdzić te obietnice chińskiego producenta oraz przekonać się, co jeszcze kryje się w szklano-aluminiowym wnętrzu.

Co z tego wyszło? Przekonaj się sam, czytając poniższą recenzję.

Do testów otrzymałem Realme GT 8 Pro w eleganckiej bieli. W pudełku ze smartfonem znalazłem dość nietypowy zestaw. Oprócz standardowych elementów, takich jak kabel USB A-C, metalowa igła do wysuwania tacki na dwie karty nanoSIM czy etui na telefon, znalazłem w nim… dwie śrubki oraz śrubokręt.

Po co komu te elementy? Śrubokrętem możemy odkręcić pokrywę tylnej wyspy fotograficznej, a dodatkowe śrubki przydadzą się, gdy zgubimy te z telefonu. Jako uzupełnienie zestawu testowego otrzymałem ładowarkę przewodową SuperVOOC 120W oraz dodatkową, tym razem prostokątną osłonę aparatów wraz z dopasowanym etui na telefon. Zapasowe śrubki też tu były.

Koło czy prostokąt? Wybór należy do Ciebie

Realme GT 8 Pro w białej wersji kolorystycznej to dwie warstwy szkła rozdzielone aluminiową ramką. „Plecki” i ramka są matowe, dzięki czemu nie widać na nich odcisków palców. Błyszczący jest tylko płaski ekran, który „palcuje” się w sposób typowy dla takich powierzchni.

Wróćmy jednak do tylnej części. Tam wyróżnia się okrągła wyspa fotograficzna, wykonana z aluminium. Znajdziemy w niej 3 obiektywy, lampę doświetlającą LED oraz… dwie śrubki. Po ich odkręceniu możemy zdjąć pokrywę modułu, bez której smartfon wciąż wygląda atrakcyjnie. Możemy też w miejsce oryginalnego elementu wstawić któryś z dostępnych zamienników. Ja dostałem prostokątny, ale są też inne, bardziej oryginalne pod względem kształtu czy kolorów.

Całość prezentuje się bardzo dobrze i została wykonana z dbałością o najmniejsze detale. Smartfon ma lekko zaokrąglone krawędzie, dzięki czemu nie wrzyna się w skórę dłoni podczas trzymania. Jest też dobrze wyważony, co pozytywne wpływa na komfort korzystania z urządzenia.

Błyskawiczna biometria

Realme GT 8 Pro oferuje dwa zabezpieczenia biometryczne, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy. Podczas testów jedno i drugie działało sprawnie, pozwalając na błyskawiczne odblokowanie telefonu. Oba rozwiązania w zasadzie zawsze działały prawidłowo.

Jasny wyświetlacz z doskonałym obrazem

Za wyświetlanie obrazu we flagowcu Realme odpowiada 6,79-calowy panel AMOLED QuadHD+ o zagęszczeniu pikseli na poziomie 508 ppi. Daje to ostry obraz, ale może zużywać nieco więcej energii. Aby ją zaoszczędzić, można obniżyć rozdzielczość do FullHD+ (ustawienie domyślne). Można też się zdać na automat.

Obraz na ekranie w Realme GT 8 Pro wygląda rewelacyjnie pod każdym względem. Wyświetlane kolory nie tylko cieszą oko, ale również nieźle wypadają w pomiarach kolorymetrycznych (choć trochę słabiej niż w Realme GT 7).

Tryb kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Naturalne 6466 K 96,7% sRGB

70,6% AdobeRGB

72,6% DCI P3 102,7% sRGB

70,7% AdobeRGB

72,7% DCI P3 0,13 (0,67) Pro 6512 K 96,5% sRGB

70,2% AdobeRGB

72,2% DCI P3 102,2% sRGB

70,4% AdobeRGB

72,4% DCI P3 0,15 (0,86) Jaskrawe 6488 K 100% sRGB

85,8% AdobeRGB

96,8% DCI P3 143,4% sRGB

98,8% AdobeRGB

101,6% DCI P3 0,14 (1,16) DCI-P3 6544 K 99,9% sRGB

89,9% AdobeRGB

96,4% DCI P3 149,3% sRGB

102,9% AdobeRGB

105,8% DCI P3 0,16 (1,16) sRGB 6540 K 96,8% sRGB

70,1% AdobeRGB

72,1% DCI P3 102,0% sRGB

70,3% AdobeRGB

72,3% DCI P3 0,15 (1,07) Pokaż więcej

Producent podaje, że szczytowa jasność panelu zastosowanego w Realme GT 8 Pro wynosi aż 7000 nitów, natomiast jasność HBM (High Brightness Mode) to 2000 nitów. A co wyszło z pomiarów dla całego ekranu świecącego na biało? Przy regulacji ręcznej maksimum wyniosło 588 nitów oraz 992 nity przy włączonej opcji „Dodatkowa jasność”. Maksimum przy regulacji automatycznej sięgnęło wartości 1989 nitów.

Mocne głośniki z czystym dźwiękiem

Realme GT 8 Pro został wyposażony w głośniki stereo do odtwarzania multimediów, z czym radzą sobie bardzo dobrze. Wszystkie wydobywające się z nich dźwięki są czyste i nie drażnią uszu. Dotyczy to również tonów bardzo wysokich. Nieźle brzmią także tony niskie, choć – oczywiście – brakuje tu głębszych basów. Te można uzyskać na przykład za pomocą w miarę dobrych słuchawek, które podłączymy na przykład przez Bluetooth.

Jeśli chodzi o poziom głośności, maksimum zmierzone 60 cm od głośników sięgnęło 81,9 dB podczas słuchania muzyki ze Spotify oraz 84,9 dB przy odtwarzaniu dzwonków zapisanych w pamięci telefonu.

Android 16 i efekt mroźnego szkła

Realme GT 8 Pro pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z interfejsem Realme UI 7.0. W tym wydaniu oprogramowanie to wprowadza nową estetykę o nazwie „Light Glass Design”. Wygląda to przyjemnie i daje spore możliwości personalizacji. Oczywiście, widać tu inspirację systemem iOS 26.

Jak zwykle w przypadku smartfonów marki Realme, na start otrzymujemy sporą dawkę aplikacji, z których niektóre się dublują – mamy na przykład dwie aplikacje o nazwie Zdjęcia oraz dwa menedżery plików. Część tych „dodatków” można odinstalować, inne wyłączyć.

Są też całkiem użyteczne czy też pożyteczne narzędzia. Nie licząc aplikacji do obsługi podstawowych funkcji smartfonu, na uwagę zasługuje na przykład Menedżer telefonu, pozwalający zadbać o kondycję urządzenia. Jest też kreatywne AI Studio czy Asystent gier. Natomiast zrelaksować się możemy dzięki aplikacji Zen Space. Pilot na podczerwień, jak wskazuje nazwa, pozwoli skorzystać z diody podczerwieni do zdalnego sterowania na przykład telewizorem.

Nie zabrakło tu również funkcji wspieranych sztuczną inteligencją. Wśród nich znajdziemy między innymi Planistę AI, tłumacza czy dodatki ulepszające robione przez nas zdjęcia. Jest też asystent Gemini oraz funkcje takie jak „zakreśl, by wyszukać”. Lista jest oczywiście o wiele dłuższa.

Realme GT 8 Pro, podobnie jak inne smartfony tej marki, pozwala ustawić godziny automatycznego włączania i wyłączania urządzenia. Znam osoby, dla których jest to funkcja typu „must have”.

Jest 5G, Wi-Fi 7 i cała reszta

Realme GT 8 Pro to prawdziwy flagowiec, więc nie ma żadnych braków w sferze łączności bezprzewodowej, a wszystko to działa bezproblemowo. Podczas testów mogłem korzystać z szybkiego Internetu przez 5G lub Wi-Fi 7, przesyłać pliki przez Bluetooth 6.0 oraz płacić zbliżeniowo za zakupy dzięki NFC. Do zdalnego sterowania telewizorem mamy podczerwień, a w nieznanej okolicy przyda się nawigacja satelitarna i cyfrowy kompas.

A co z połączeniami telefonicznymi? Te działają rewelacyjnie niemal wszędzie. To między innymi zasługa sprawnej obsługi takich technologii, jak VoLTE czy Wi-Fi Calling. Do dyspozycji mamy tu dwa gniazda na karty nanoSIM, ale możemy też skorzystać z eSIM. Dodatkowo, Realme oferuje funkcję Bezpłatne połączenie. Pozwala ona rozmawiać lub czatować z osobami w pobliżu, nawet w miejscu bez Internetu czy zasięgu sieci komórkowej.

Cztery aparaty i dużo AI

Flagowiec marki Realme został wyposażony w potężny arsenał fotograficzny. Z tyłu są dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (główny i ultraszerokokątny) oraz aż 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z powiększeniem optycznym 3x. Dwa aparaty, główny i tele, zostały wyposażone w autofocus i optyczną stabilizację obrazu. Czego tu brakuje? Możliwości zrobienia zdjęć z bardzo małej odległości. Pozostaje teleobiektyw, który łapie ostrość od około 20 cm.

Przedni aparat ma rozdzielczość 32 Mpix.

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów służy aplikacja Aparat. To potężne narzędzie, oferujące wiele trybów pracy i mniej lub bardziej inteligentnych dodatków. W tym gąszczu można się jednak dość łatwo odnaleźć i każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie.

To, co szczególnie zwróciło moją uwagę, to tryb Ricoh GR, który udaje fotograficzną legendę o takiej samej nazwie. Nie ma tu cukierkowatych ulepszeń ze strony AI, przez co zrobione w tym trybie zdjęcia zachowują swój niecodzienny (jak na smartfony) klimat. Ciekawa jest również funkcja automatycznego dopasowania kadru w trybie Pejzaż AI – nieważne, jak trzymamy telefon, zdjęcie i tak będzie proste.

Świetne zdjęcia w dzień i w nocy

Realme GT 8 Pro potrafi robić bardzo dobre jakościowo zdjęcia i filmy. Są one na ogół ostre, ładne kolorystycznie i cechują się szerokim zakresem dynamiki. I w zasadzie jest tak w przypadku każdego aparatu i w niemal każdych warunkach. A gdy sprzęt nie da rady, tam zadziała sztuczna inteligencja, która poprawia niedociągnięcia. Widać to w szczególności przy maksymalnym powiększeniu, które wynosi tu aż 120x. Przykłady poniżej.

Zdjęcia dzienne:

Zdjęcia nocne:

Zdjęcia z zoomem 120x:

Zdjęcia selfie:

Filmy:

Potwór, a nie telefon

W wodoszczelnym wnętrzu Realme GT 8 Pro pracuje topowy Snapdragon 8 Elite Gen 5 firmy Qualcomm, wspierany przez 16 GB RAM-u i nawet 12 GB pamięci wirtualnej. Razem daje to potężną moc, którą widać w wynikach benchmarków, ale także w codziennym użytkowaniu smartfonu. Wszystko tu działa płynnie i się nie zacina.

Wydajność

ogólna Antutu 10

(Antutu 11) Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie Realme GT 8 Pro 2920594

(4030445) 3757 11377 21149 Apple iPhone 17 Pro Max 2734341 3901 10120 - Honor Magic7 Pro 2631061 3052 9314 10438 Nubia Redmagic 10 Pro 2620653 3081 9627 12112 OnePlus 15 2808019

(3686102) 3682 11002 20438 Oppo Find X9 2889195

(3619954) 3295 9601 8763 Realme GT 7 Pro 2844283 3069 9329 818 Samsung Galaxy S25 Edge 2453806 3177 9998 12642 Samsung Galaxy S25 Ultra 2398401 3150 10088 10969 Sony Xperia 1 VII 2315497 3048 9309 12692 Vivo X300 Pro 3013358

(3499124) 3468 10230 21296 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car Chase

(1080p) Realme GT 8 Pro 7898 33,00% 8750 12896 51,6 Apple iPhone 17 Pro Max 5785 66,40% 5606 12342 44,8 Honor Magic7 Pro 6541 46,90% 7355 11166 45 Nubia Redmagic 10 Pro 6514 84.7% 7761 12163 50 OnePlus 15 6894 70,90% 8490 11605 45 Oppo Find X9 7006 43,70% 8906 10361 48,6 Realme GT 7 Pro 6374 72,40% 6883 10492 49 Samsung Galaxy S25 Edge 6928 46,20% 7617 11030 47,3 Samsung Galaxy S25 Ultra 7230 48,90% 7704 11672 45,7 Sony Xperia 1 VII 6603 65,80% 7337 10764 51,3 Vivo X300 Pro 7195 45,20% 9087 10517 47,2 Pokaż więcej

Tak duża moc drzemiąca w podzespołach jest źródłem dużej ilości produkowanego ciepła. Podczas testów wydajnościowych obudowa urządzenia rozgrzała się maksymalnie do 51,6°C. Zapewne byłoby jeszcze więcej, gdyby nie działanie throttlingu. W jednym z testów spadek wydajności wyniósł aż 67%. Wciąż jednak sporo zostało.

Smartfon, który testowałem, miał 512 GB pamięci masowej UFS 4.1. Użytkownik ma tu dla siebie 457 GB miejsca. Slotu na kartę pamięci oczywiście nie ma.

Pojemna bateria i bardzo szybkie ładowanie

Firma Realme wyposażyła swój flagowy smartfon w akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 7000 mAh, co powinno zapewnić nawet dwa dni normalnego korzystania z urządzenia. Po testach mogę potwierdzić – tak jest rzeczywiście. Bez większego trudu można ten czas jeszcze bardziej wydłużyć – wszystko zależy od sposobu używania telefonu.

W naszym teście (wszystkie ustawienia domyślne, jasność ekranu ustawiona na 300 nitów) energii wystarczyło na niemal 23,5 godziny oglądania filmów. To bardzo dobry wynik.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) Realme GT 8 Pro 7000 6,79" 1080 x 2352 120 1412 Apple iPhone 17 Pro Max 4823 6,9" 1320 x 2868 120 1107 Honor Magic7 Pro 5270 6,8 1280 x 2800 120 1153 Nubia Redmagic 10 Pro 7050 6,85" 1216 x 2688 144 1167 OnePlus 15 7300 6,78" 1272 x 2772 165 1462 Oppo Find X9 7025 6,59" 1080 x 2374 120 1334 Realme GT 7 Pro 6500 6,78" 1264 x 2780 120 1393 Samsung Galaxy S25 Edge 3900 6,7" 1080 x 2340 120 832 Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 6,9" 1080 x 2340 120 1113 Sony Xperia 1 VII 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1277 Vivo X300 Pro 5440 6.78" 1260 x 2800 120 976 Pokaż więcej

A gdy ilość energii zgromadzonej w akumulatorze zacznie się zbliżać do zera, możemy ją bardzo szybko uzupełnić (o ile dokupimy odpowiednią ładowarkę). Gdy użyłem ładowarki Realme SuperVOOC o mocy 120 W, musiałem czekać około 40 minut na naładowanie pustej baterii do 100%. Smartfon obsługuje też ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W, może również być bezprzewodowym powerbankiem dla innych urządzeń (smartfonów, zegarków czy słuchawek).

Flagowiec kompletny z nutą ekstrawagancji

Realme GT 8 Pro przyciąga wzrok nie tylko elegancją, ale i nietypowym podejściem do designu. Producent zaskakuje niespotykanym zestawem akcesoriów, pozwalającym na własnoręczne modyfikowanie wyglądu wyspy aparatów. To rzadkość w świecie smartfonów. Sama konstrukcja to solidne połączenie matowego szkła i aluminium, które jest nie tylko estetyczne, ale i bardzo praktyczne, skutecznie opierając się zbieraniu odcisków palców.

Wrażenia z użytkowania potęguje znakomity, bardzo jasny wyświetlacz, który cieszy oko świetnym odwzorowaniem barw i płynnością obrazu. Multimedialną stronę urządzenia uzupełniają czysto grające głośniki stereo oraz nowoczesny system operacyjny z odświeżonym interfejsem. Nie zabrakło tu również pokaźnego pakietu funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które realnie ułatwiają codzienną pracę i zabawę.

Pod maską drzemie prawdziwa bestia wydajnościowa, która bez zająknięcia poradzi sobie z każdym zadaniem, choć okupione jest to wyższymi temperaturami pod dużym obciążeniem. Na ogromną pochwałę zasługuje potężny akumulator, zapewniający imponujący, nawet kilkudniowy czas pracy na jednym ładowaniu. Gdy energii w końcu zabraknie, technologia błyskawicznego ładowania przewodowego oraz ładowanie bezprzewodowe szybko stawiają urządzenie na nogi.

Fotograficznie smartfon również staje na wysokości zadania, oferując wszechstronny zestaw aparatów, które generują świetne jakościowo zdjęcia zarówno w dzień, jak i w nocy. Czy ten kompletny flagowiec jest wart swojej ceny? Biorąc pod uwagę topową specyfikację oraz innowacyjne rozwiązania, kwota 4999 zł wydaje się uczciwą propozycją za sprzęt tej klasy.

W promocji na start, obowiązującej do 21 grudnia 2025 roku, cena smartfonu została obniżona o 500 zł, do 4499 zł. Można w tym czasie liczyć również na dodatkowe, wymienne wyspy aparatu z etui na telefon.