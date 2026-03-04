Bank Pekao ostrzega wszystkich klientów. Chodzi o 5 marca

Bank Pekao wydał komunikat do wszystkich swoich klientów. Chodzi o planowane prace techniczne, w trakcie których stracą oni dostęp do jednej z usług. Jakiej konkretnie?

Ważny komunikat Banku Pekao

W najnowszym komunikacie Bank Pekao przestrzega klientów przed przerwą, która rozpocznie się 5 marca o godzinie 21:00 i zakończy dnia następnego o 2:00 w nocy, co daje w sumie 5 godzin. W tym czasie niedostępna będzie weryfikacja tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel.

Od czwartku 5 marca od godz. 21:00 do piątku 6 marca do godz. 2:00 podczas zdalnego wnioskowania o produkty naszego banku weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mObywatel będzie niedostępna. informuje Bank Pekao.