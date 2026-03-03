ING powiadomił klientów. Zacznie się 7 marca

ING Bank Śląski umieścił informację o przerwie 7-8 marca 2026

Bank powiadomił wszystkich swoich klientów, że w nocy z 7 na 8 marca będzie prowadził prace serwisowe, które wpłyną na korzystanie z przelewów ekspresowych.

W godzinach od 00:30 do 4:30, będziemy prowadzić prace serwisowe. W tym czasie nie będzie można wysyłać ani odbierać przelewu ekspresowego Express Elixir oraz przelewu BLIK na telefon między bankami. czytamy w komunikacie ING.

Jednocześnie bank uspokaja - pozostałe usługi, takie jak przelewy standardowe i płatności BLIK, pozostaną dostępne.

Tego typu informacje są bardzo istotne dla wszystkich tych, którzy często korzystają z tego typu płatności w godzinach nocnych. Tym razem, warto zaplanować je na inne godziny, bowiem niektóre z nich mogą być znacznie opóźnione. Bank zapewnia, że przez całą noc będą działały przelewy ekspresowe BlueCash oraz standardowe.

Jeśli możesz, zrób przelew poza godzinami niedostępności lub skorzystaj z innej metody płatności. radzi bank.

Co oznacza ta przerwa w ING Banku Śląskim?