Płatności bezgotówkowe

ING powiadomił klientów. Zacznie się 7 marca

ING Bank Śląski w najnowszym komunikacie poinformował swoich klientów o zbliżającej się wielkimi krokami niedostępności jednego typu usług. Utrudnienia w przelewach ekspresowych oraz BLIK na telefon nastąpią już w najbliższą noc z soboty na niedzielę. Oto, co warto wiedzieć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:39
0
ING Bank Śląski umieścił informację o przerwie 7-8 marca 2026

Bank powiadomił wszystkich swoich klientów, że w nocy z 7 na 8 marca będzie prowadził prace serwisowe, które wpłyną na korzystanie z przelewów ekspresowych.

W godzinach od 00:30 do 4:30, będziemy prowadzić prace serwisowe. W tym czasie nie będzie można wysyłać ani odbierać przelewu ekspresowego Express Elixir oraz przelewu BLIK na telefon między bankami.

czytamy w komunikacie ING.

Jednocześnie bank uspokaja - pozostałe usługi, takie jak przelewy standardowe i płatności BLIK, pozostaną dostępne.  

Tego typu informacje są bardzo istotne dla wszystkich tych, którzy często korzystają z tego typu płatności w godzinach nocnych. Tym razem, warto zaplanować je na inne godziny, bowiem niektóre z nich mogą być znacznie opóźnione. Bank zapewnia, że przez całą noc będą działały przelewy ekspresowe BlueCash oraz standardowe. 

Jeśli możesz, zrób przelew poza godzinami niedostępności lub skorzystaj z innej metody płatności.  

radzi bank.

Co oznacza ta przerwa w ING Banku Śląskim?

Mimo ogłoszonych trudności, klienci będą mogli korzystać z kodów BLIK do płatności w terminalach, internecie oraz w bankomatach. Zatem, zakupy czy wypłaty gotówki w bankomatach nie powinny być problematyczne. 

telepolis
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ing.pl