ING powiadomił klientów. Zacznie się 7 marca
ING Bank Śląski w najnowszym komunikacie poinformował swoich klientów o zbliżającej się wielkimi krokami niedostępności jednego typu usług. Utrudnienia w przelewach ekspresowych oraz BLIK na telefon nastąpią już w najbliższą noc z soboty na niedzielę. Oto, co warto wiedzieć.
ING Bank Śląski umieścił informację o przerwie 7-8 marca 2026
Bank powiadomił wszystkich swoich klientów, że w nocy z 7 na 8 marca będzie prowadził prace serwisowe, które wpłyną na korzystanie z przelewów ekspresowych.
W godzinach od 00:30 do 4:30, będziemy prowadzić prace serwisowe. W tym czasie nie będzie można wysyłać ani odbierać przelewu ekspresowego Express Elixir oraz przelewu BLIK na telefon między bankami.
Jednocześnie bank uspokaja - pozostałe usługi, takie jak przelewy standardowe i płatności BLIK, pozostaną dostępne.
Tego typu informacje są bardzo istotne dla wszystkich tych, którzy często korzystają z tego typu płatności w godzinach nocnych. Tym razem, warto zaplanować je na inne godziny, bowiem niektóre z nich mogą być znacznie opóźnione. Bank zapewnia, że przez całą noc będą działały przelewy ekspresowe BlueCash oraz standardowe.
Jeśli możesz, zrób przelew poza godzinami niedostępności lub skorzystaj z innej metody płatności.
Co oznacza ta przerwa w ING Banku Śląskim?
Mimo ogłoszonych trudności, klienci będą mogli korzystać z kodów BLIK do płatności w terminalach, internecie oraz w bankomatach. Zatem, zakupy czy wypłaty gotówki w bankomatach nie powinny być problematyczne.