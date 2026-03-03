Pilna aktualizacja Androida. Lepiej nie zwlekaj

Google wydał najnowszy biuletyn bezpieczeństwa dla systemu Android. W nim firma przyznaje, że luka oznaczona jako CVE-2026-21385 mogła być aktywnie wykorzystywana w ukierunkowanych oszustwach. W związku z tym wydano pilną aktualizację.

Aktualizacja Androida

Co prawda Google nie zdradza szczegółów zagrożenia, ale te poznajemy za sprawą firmy Qualcomm. Już 2 lutego poinformowała ona, że luka może doprowadzić do uszkodzenia pamięci. Dotyczy to aż 235 chipsetów amerykańskiej firmy.

W sumie Google wydał dwie aktualizacje: 2026-03-01 oraz 2026-03-05. Druga z nich zawiera te same poprawki, co pierwsza, a dodatkowo zmiany dla zewnętrznych podkomponentów i jądra, które nie dotyczą wszystkich urządzeń z Androidem.

Wszyscy użytkownicy Androida powinni pobrać najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne dla ich urządzeń. W najlepszej sytuacji są posiadacze smartfonów z serii Pixel, bo one od razu otrzymują wszystkie poprawki. Pozostali producenci muszą je najpierw przetestować i dostosować do własnych nakładek, co często oznacza nawet kilka tygodni dodatkowego oczekiwania.