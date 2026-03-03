Soundcore odświeża swój bestseller. Oto Space 2 z Bluetooth 6.1 i LDAC

Soundcore Space One to jedne z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych słuchawek dźwiękowej submarki firmy Anker. Były cenione za duży komfort, dobre brzmienie, skuteczny ANC i przystępną cenę. Teraz ten bestseller doczekał się nowej wersji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z wyglądu Soundcore Space 2 to kontynuacja pierwszego modelu – otrzymujemy wygodne słuchawki wokółuszne, dostępne w trzech kolorach: białym Cream White, czarnym Jet Black i zielonym Sage Green. Bliższe spojrzenie pozwala odkryć odświeżony wygląd muszli (bardziej jednolity), a komfort mają poprawiać nowe, miękkie poduszki z pianki memory foam. Według firmy ergonomię testowano na ponad dwóch tysiącach profili głowy.

Najważniejszą zmianą ma być usprawniony ANC. Producent mówi o ulepszeniu redukcji hałasu obejmującym pełne pasmo dźwięków, a szczególny nacisk położono na tony niskie (np. silniki samolotu, pociągu czy autobusu), w czym pomaga 4-stopniowa skala redukcji. Space 2 wykorzystują 3 mikrofony, tak jak Space One, ale producent poprawił ich rozmieszczenie, wprowadził też zmiany w ich konstrukcji.

Za dźwięk Soundcore Space 2 odpowiadają przetworniki 40 mm o podwójnej konstrukcji, łączącej jedwabną membranę z metalowo-ceramicznym elementem. Słuchawki obsługują Hi-Res Audio i kodek LDAC, a łączność odbywa się przez najnowszy Bluetooth 6.1. Nie zabrakło gniazda 3.5 mm do podłączenia przewodowego.

Soundcore chwali się też wyraźnie lepszym czasem pracy: Space 2 będą działać do 50 godzin z włączonym ANC i do 70 godzin bez ANC – dla porównania Space One oferowały odpowiednio 40 i 55 godzin. Kolejnym ulepszeniem jest szybkie ładowanie – 5 minut ma zapewniać około 4 dodatkowych godzin słuchania.

Wśród dodatkowych funkcji znalazły się rozwiązania znane z Space One jak personalizacja brzmienia HearID 3.0 oraz czujnik zdejmowania słuchawek wstrzymujący odtwarzanie. W zestawie ma być materiałowy worek dopasowany kolorystycznie (zamiast sztywnego etui).