Samsung szykuje dużą zmianę w aparacie Galaxy S27 Ultra

Nowa matryca Samsunga

Tegoroczny Samsung Galaxy S26 Ultra przyniósł niewiele zmian w kwestii fotografii. Producent powiększył jedynie przysłony w głównym aparacie i teleobiektywie oraz dodał nowe funkcje w oprogramowaniu. Według najnowszych doniesień przyszły rok przyniesie bardziej istotne nowości. Nadchodzący model Galaxy S27 Ultra otrzyma zmodyfikowaną matrycę. Urządzenie zadebiutuje w 2027 roku.

Informator Digital Chat Station opublikował dane na temat nowego sensora. Część ta nosi nazwę Isocell HPA. Matryca zaoferuje rozdzielczość 200 megapikseli, a jej rozmiar to 1/1,12 cala. Inny znany informator, Ice Universe, dodaje kolejne szczegóły. Według niego Galaxy S27 Ultra otrzyma wariant tej matrycy o nazwie Isocell HP6. Będzie on trochę mniejszy - 1/1,3 cala.

Samsung Galaxy S26 Ultra 0 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 0 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Technologia LOFIC w smartfonach

Obie wersje matrycy obsłużą technologię LOFIC. Rozwiązanie to zapobiega nasyceniu pikseli przy jasnym świetle. Działa to na zasadzie sprzętowego trybu HDR z pojedynczą ekspozycją, poprawiając zakres dynamiki na zdjęciach. Zmiana ta wpłynie również na jakość nagrywanego wideo.

Koreański producent nie jest pierwszym we wdrażaniu tej technologii. Rozwiązanie to znajduje już zastosowanie na rynku. Wykorzystuje je główny aparat w modelu Xiaomi 17 Ultra. Nowy sensor Isocell HPA trafi nie tylko do serii Galaxy, ale również do flagowców innych marek.