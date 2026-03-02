Sprzęt

Samsung szykuje dużą zmianę w aparacie Galaxy S27 Ultra

Premiera serii Galaxy S26 za nami, a niektórzy użytkownicy czekają już na kolejne sprzęty. W sieci pojawiły się informacje o głównym aparacie w modelu Galaxy S27 Ultra.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:12
Nowa matryca Samsunga

Tegoroczny Samsung Galaxy S26 Ultra przyniósł niewiele zmian w kwestii fotografii. Producent powiększył jedynie przysłony w głównym aparacie i teleobiektywie oraz dodał nowe funkcje w oprogramowaniu. Według najnowszych doniesień przyszły rok przyniesie bardziej istotne nowości. Nadchodzący model Galaxy S27 Ultra otrzyma zmodyfikowaną matrycę. Urządzenie zadebiutuje w 2027 roku.

Informator Digital Chat Station opublikował dane na temat nowego sensora. Część ta nosi nazwę Isocell HPA. Matryca zaoferuje rozdzielczość 200 megapikseli, a jej rozmiar to 1/1,12 cala. Inny znany informator, Ice Universe, dodaje kolejne szczegóły. Według niego Galaxy S27 Ultra otrzyma wariant tej matrycy o nazwie Isocell HP6. Będzie on trochę mniejszy - 1/1,3 cala.

Samsung Galaxy S26 Ultra
0 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
0 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
4499,00 zł
17%
5399.00
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
5599,00 zł
14%
6499.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
6499,00 zł
12%
7399.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
7399,00 zł
15%
8699.00

Technologia LOFIC w smartfonach

Obie wersje matrycy obsłużą technologię LOFIC. Rozwiązanie to zapobiega nasyceniu pikseli przy jasnym świetle. Działa to na zasadzie sprzętowego trybu HDR z pojedynczą ekspozycją, poprawiając zakres dynamiki na zdjęciach. Zmiana ta wpłynie również na jakość nagrywanego wideo.

Koreański producent nie jest pierwszym we wdrażaniu tej technologii. Rozwiązanie to znajduje już zastosowanie na rynku. Wykorzystuje je główny aparat w modelu Xiaomi 17 Ultra. Nowy sensor Isocell HPA trafi nie tylko do serii Galaxy, ale również do flagowców innych marek.

Xiaomi 17 Ultra
0 opinii
Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra
0 opinii
Ekran 6.90" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Image
telepolis
samsung nowy smartfon samsung fotografia mobilna 200 Mpix aparat 200 Mpix Samsung Galaxy S27 Ultra Samsung Galaxy S27 Ultra specyfikacja ISOCELL HPA Isocell HP6 LOFIC
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Digital Chat Station / Weibo, Ice Universe / Weibo, Android Authority