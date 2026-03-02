Qualcomm prezentuje nowe układy dla smartfonów i zegarków

Szybszy transfer danych

Qualcomm zaprezentował nowy X105 5G Modem-RF. To pierwsza platforma obsługująca standard 3GPP Release 19. Producent traktuje ten sprzęt jako bazę do tworzenia sieci 6G. Urządzenie pozwala na pobieranie danych z prędkością do 14,8 Gbps. Wysyłanie plików odbywa się z prędkością do 4,2 Gbps.

Modem ma wbudowany procesor sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest rozpoznawanie rodzaju ruchu sieciowego i optymalizacja połączenia. Część radiowa układu powstała w procesie technologicznym 6 nm. Moduł zużywa o 30 procent mniej energii i zajmuje mniej miejsca na płycie głównej telefonu.

Nowy modem wspiera czteropasmowy system nawigacji satelitarnej GNSS. Oferuje również dostęp do satelitarnej transmisji danych. Użytkownicy prześlą w ten sposób wideo, głos i wiadomości tekstowe. Pierwsze smartfony z tym układem zadebiutują w drugiej połowie tego roku.

Zmiany w zegarkach

Druga nowość to platforma Snapdragon Wear Elite, powstała z myślą o smartwatchach. Układ współpracuje z systemami WearOS, Android oraz Linux. Urządzenie ma wbudowany moduł NPU. Odpowiada on za obsługę zadań związanych ze sztuczną inteligencją bezpośrednio na nadgarstku.

Nowy procesor jest szybszy od poprzednika. Moduł CPU działa pięciokrotnie szybciej w zadaniach jednordzeniowych. Moc układu graficznego wzrosła siedmiokrotnie. Ma to zapewnić płynne działanie interfejsu i aplikacji.

Zegarki z nowym układem będą pracować dłużej na jednym ładowaniu. Producent deklaruje wydłużenie czasu pracy o 30 procent. Zastosowano także mechanizm szybkiego ładowania. Uzupełnienie baterii do 50 procent zajmie około 10 minut.

Wiele modułów łączności

Platforma Wear Elite obsługuje sześć technologii łączności bezprzewodowej. Oferuje modem 5G RedCap oraz moduł Wi-Fi o obniżonym poborze energii. Producent dodał wsparcie dla standardu Bluetooth 6.0 oraz technologii UWB. Zegarki będą również obsługiwać satelitarną komunikację dwukierunkową w oparciu o standard NB-NTN.