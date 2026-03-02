Chińskie firmy znowu na celowniku. Kilka z nich ma zostać zakazanych

Waszyngton szykuje kolejne ograniczenia wobec chińskich producentów półprzewodników, a skutki tych decyzji może odczuć nie tylko administracja rządowa, lecz także rynek konsumencki. W tle toczy się dyskusja o wykorzystaniu DRAM z Chin w laptopach, komputerach stacjonarnych i smartfonach, która nabrała tempa w obliczu globalnych konfliktów.

Nikt nie chce stracić ogromnego rynku w postaci USA

Obecnie wielka trójca - Samsung, SK hynix i Micron - koncentruje się głównie na obsłudze klientów korporacyjnych i centrów AI. Segment ten bierze hurtowe ilości i płaci wyższe ceny, ale pozostawia szczątkowe dostawy dla urządzeń konsumenckich. W takiej sytuacji naturalnym kierunkiem wydawałoby się sięgnięcie po alternatywnych dostawców, w tym chińskie firmy takie jak CXMT, YMTC czy SMIC. Problem w tym, że na drodze stoją regulacje ze Stanów Zjednoczonych.

Amerykańska administracja zaproponowała nowe przepisy, które rozszerzają ograniczenia wynikające z wcześniejszej ustawy. Restrykcje mają zostać doprecyzowane, a zakaz objąć szeroką kategorię komercyjnych produktów. Mowa nie tylko o gotowych urządzeniach dostępnych w sklepach, ale także o komercyjnych usługach IT i telekomunikacyjnych.

W praktyce oznacza to, że administracja federalna nie będzie mogła korzystać z urządzeń zawierających układy wspomnianych producentów. Co więcej, zaproponowano przeprowadzenie szerokiego przeglądu elektroniki już wykorzystywanej przez instytucje rządowe.

Czemu powinno to interesować nas w Polsce? Bo dla producentów sprzętu sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana. Nawet jeśli formalny zakaz dotyczy administracji USA, w praktyce firmy wytwarzające laptopy czy gotowe PC mogą mieć poważny problem z równoległym stosowaniem pamięci od chińskich dostawców w modelach komercyjnych i rezygnacją z nich w wariantach przeznaczonych dla rządu. Utrzymywanie dwóch łańcuchów dostaw i osobnych konfiguracji sprzętowych generuje koszty.