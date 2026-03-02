Tech

Chińskie firmy znowu na celowniku. Kilka z nich ma zostać zakazanych

Sięgnięcie po kości pamięci z Państwa Środka miało zmniejszyć aktualne braki i wyhamować wzrost cen. Ale jest szansa, że nic z tego nie wyjdzie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chińskie firmy znowu na celowniku. Kilka z nich ma zostać zakazanych

Waszyngton szykuje kolejne ograniczenia wobec chińskich producentów półprzewodników, a skutki tych decyzji może odczuć nie tylko administracja rządowa, lecz także rynek konsumencki. W tle toczy się dyskusja o wykorzystaniu DRAM z Chin w laptopach, komputerach stacjonarnych i smartfonach, która nabrała tempa w obliczu globalnych konfliktów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nikt nie chce stracić ogromnego rynku w postaci USA

Obecnie wielka trójca - Samsung, SK hynix i Micron - koncentruje się głównie na obsłudze klientów korporacyjnych i centrów AI. Segment ten bierze hurtowe ilości i płaci wyższe ceny, ale pozostawia szczątkowe dostawy dla urządzeń konsumenckich. W takiej sytuacji naturalnym kierunkiem wydawałoby się sięgnięcie po alternatywnych dostawców, w tym chińskie firmy takie jak CXMT, YMTC czy SMIC. Problem w tym, że na drodze stoją regulacje ze Stanów Zjednoczonych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM KINGSTON ValueRam 8GB (1x8GB) DDR4 3200MT/s CL22
Pamięć RAM KINGSTON ValueRam 8GB (1x8GB) DDR4 3200MT/s CL22
-40 zł
339 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 16GB (1x16GB) DDR4 3200MT/s CL16
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 16GB (1x16GB) DDR4 3200MT/s CL16
-110 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 489 zł
Pamięć RAM G.SKILL FLARE X5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL30
Pamięć RAM G.SKILL FLARE X5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL30
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Advertisement

Amerykańska administracja zaproponowała nowe przepisy, które rozszerzają ograniczenia wynikające z wcześniejszej ustawy. Restrykcje mają zostać doprecyzowane, a zakaz objąć szeroką kategorię komercyjnych produktów. Mowa nie tylko o gotowych urządzeniach dostępnych w sklepach, ale także o komercyjnych usługach IT i telekomunikacyjnych.

W praktyce oznacza to, że administracja federalna nie będzie mogła korzystać z urządzeń zawierających układy wspomnianych producentów. Co więcej, zaproponowano przeprowadzenie szerokiego przeglądu elektroniki już wykorzystywanej przez instytucje rządowe.

Czemu powinno to interesować nas w Polsce? Bo dla producentów sprzętu sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana. Nawet jeśli formalny zakaz dotyczy administracji USA, w praktyce firmy wytwarzające laptopy czy gotowe PC mogą mieć poważny problem z równoległym stosowaniem pamięci od chińskich dostawców w modelach komercyjnych i rezygnacją z nich w wariantach przeznaczonych dla rządu. Utrzymywanie dwóch łańcuchów dostaw i osobnych konfiguracji sprzętowych generuje koszty.

Wiemy, że największe firmy kontaktowały się już z CXMT w sprawie potencjalnej współpracy przy dostawach DRAM. Pytanie brzmi jednak, czy w świetle zaostrzających się regulacji w USA którakolwiek z tych inicjatyw zakończy się realnym wdrożeniem chińskich układów do sprzedawanych urządzeń. Na razie wszystko wskazuje na to, że geopolityka po raz kolejny zaczyna odgrywać równie istotną rolę co czysta ekonomia.

GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30
Image
telepolis
chiny nand usa SMIC Stany Zjednoczone DRAM YMTC CXMT
Zródła zdjęć: Shutterstock, CXMT
Źródła tekstu: Dan Nystedt, Wccftech, oprac. własne