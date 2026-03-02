Apple TV chce przebić inne serwisy. Z takim serialem ma spore szanse
"Kobiety niedoskonałe", których premierę Apple TV zaplanowało już na 18 marca 2026 roku to nic innego jak thriller psychologiczny, bazujący na powieści Araminty Hall. Jeśli dodamy do tego doborową obsadę oraz zagadkę kryminalną, to mamy gwarantowany hit.
Kobiety potrafią nieźle namieszać, także na ekranie
"Kobiety niedoskonałe" to projekt, stworzony we współpracy z producentką telewizyjną i scenarzystką Annie Weisman, która ma na swoim koncie takie hity, jak: "Gotowe na wszystko" oraz "Był sobie chłopiec". Dzięki Apple TV znów stanie się o niej głośno.
18 marca ma się odbyć premiera jej kolejnego projektu, zatytułowanego "Kobiety niedoskonałe". Trzeba przyznać, że wypuszczony przez Apple TV zwiastun zachęca do obejrzenia, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Tym bardziej, że w główne role wcielą się: Elisabeth Moss ("Opowieść podręcznej"), Kerry Washington ("Django") oraz Kate Mara ("House of Cards"). Co więcej, twórcy już od jakiegoś czasu obiecują niekonwencjonalny thriller, który trzyma w napięciu aż do ostatniej minuty. Czy przebije "Wielkie kłamstewka" HBO? Mocno trzymam kciuki, abyśmy mieli do czynienia z równie udaną produkcją.
Serial został wyprodukowany przez Apple Studios oraz 20th Television. Będzie składał się z ośmiu epizodów, z których dwa pierwsze zadebiutują na Apple TV, 18 marca 2026 roku, a każdy kolejny będzie emitowany co tydzień, we środę. Finał zatem nastąpi 29 kwietnia.
O czym będą "Kobiety niedoskonałe"?
Serial oparty jest na powieści brytyjskiej autorki Araminty Hall, pod tym samym tytułem. Fabuła skupia się na losach trzech przyjaciółek, których życie wywraca się do góry nogami, kiedy jedna z nich zostaje zamordowana, a na jaw wychodzą głęboko skrywane tajemnice pozostałych. Mamy tutaj intrygującą zagadkę morderstwa, ale też i poruszające studium relacji między przyjaciółkami. Historia opowiadana jest z trzech perspektyw i stopniowo ujawnia różne kwestie. Okazuje się, że poczucie winy, zdrady oraz wybory, są w stanie nieodwracalnie zmienić życie każdej z nich.