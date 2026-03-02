Apple TV chce przebić inne serwisy. Z takim serialem ma spore szanse

Kobiety potrafią nieźle namieszać, także na ekranie

"Kobiety niedoskonałe" to projekt, stworzony we współpracy z producentką telewizyjną i scenarzystką Annie Weisman, która ma na swoim koncie takie hity, jak: "Gotowe na wszystko" oraz "Był sobie chłopiec". Dzięki Apple TV znów stanie się o niej głośno.

18 marca ma się odbyć premiera jej kolejnego projektu, zatytułowanego "Kobiety niedoskonałe". Trzeba przyznać, że wypuszczony przez Apple TV zwiastun zachęca do obejrzenia, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Tym bardziej, że w główne role wcielą się: Elisabeth Moss ("Opowieść podręcznej"), Kerry Washington ("Django") oraz Kate Mara ("House of Cards"). Co więcej, twórcy już od jakiegoś czasu obiecują niekonwencjonalny thriller, który trzyma w napięciu aż do ostatniej minuty. Czy przebije "Wielkie kłamstewka" HBO? Mocno trzymam kciuki, abyśmy mieli do czynienia z równie udaną produkcją.

Serial został wyprodukowany przez Apple Studios oraz 20th Television. Będzie składał się z ośmiu epizodów, z których dwa pierwsze zadebiutują na Apple TV, 18 marca 2026 roku, a każdy kolejny będzie emitowany co tydzień, we środę. Finał zatem nastąpi 29 kwietnia.

O czym będą "Kobiety niedoskonałe"?