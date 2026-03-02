Zmiany dla kierowców już od jutra. "Zabiorą prawo jazdy na 3 miesiące"

Wszystkim zmianom przyświeca jeden cel - ma być bezpieczniej na drogach. Policjanci zapowiadają także, że nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierowców, którzy w sposób rażący naruszają przepisy i powodują zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026

Największą z nowości jest czasowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. Chodzi nie tylko o obszar zabudowany, ale także drogę jednojezdniową dwukierunkową poza nim.

17-latkowie z prawem jazdy kategorii B

Ważną zmianą jest także to, że począwszy od 3 marca, o prawo jazdy kategorii B będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 17 lat. Będą one musiały, co prawda, spełnić kilka warunków, ale to rozwiązanie ma w założeniu pomóc im szybciej wejść w dorosłość oraz zwiększyć mobilość. Ma to ułatwić życie szczególnie tym, którzy mieszkają poza dużymi miastami.

