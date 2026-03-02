Zmiany dla kierowców już od jutra. "Zabiorą prawo jazdy na 3 miesiące"
Policja chce przykręcić śrubę kierowcom, którzy łamią przepisy drogowe. Nowe przepisy uderzają szczególnie w tych, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość i to nie tylko na obszarze zabudowanym. Już od 3 marca nowe reguły wchodzą w życie.
Wszystkim zmianom przyświeca jeden cel - ma być bezpieczniej na drogach. Policjanci zapowiadają także, że nie będą stosować żadnej taryfy ulgowej wobec kierowców, którzy w sposób rażący naruszają przepisy i powodują zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.
Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026
Największą z nowości jest czasowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. Chodzi nie tylko o obszar zabudowany, ale także drogę jednojezdniową dwukierunkową poza nim.
17-latkowie z prawem jazdy kategorii B
Ważną zmianą jest także to, że począwszy od 3 marca, o prawo jazdy kategorii B będą mogły ubiegać się osoby, które ukończyły 17 lat. Będą one musiały, co prawda, spełnić kilka warunków, ale to rozwiązanie ma w założeniu pomóc im szybciej wejść w dorosłość oraz zwiększyć mobilość. Ma to ułatwić życie szczególnie tym, którzy mieszkają poza dużymi miastami.
O czym jeszcze warto wiedzieć?
W komunikacie wydanym przez policję, istotną zmianą jest to, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale też tylko i wyłącznie pod opieką dorosłego.