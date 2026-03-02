Motorola rzuca wyzwanie Samsungowi. Ma swojego folda z ogromną baterią

Seria klapkowców razr wyrobiła już sobie mocną pozycję na rynku rozkładanych telefonów, więc teraz Motorola wchodzi na teren Samsunga, Honora i Oppo, demonstrując nowy model razr fold w formacie książkowym. Smartfon był już wcześniej zapowiadany na targach CES, ale teraz doczekał się pełnej premiery i zapowiedzi dostępności w sklepach.

Płaski i szybki

Nowy składak Motoroli imponuje dwoma wyświetlaczami o świetnych parametrach. Zewnętrzny panel to matryca pOLED o przekątnej 6,6 cala i proporcjach 21:9, z odświeżaniem aż 165 Hz i o szczytowej jasności 6000 nitów. Ekran chroniony jest przez wytrzymałe szkło Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Po rozłożeniu urządzenia użytkownik otrzymuje dostęp do elastycznego wyświetlacza LTPO o przekątnej 8,09 cala, rozdzielczości 2K i odświeżaniu 120 Hz. Jego jasność maksymalna sięga nawet 6200 nitów. Oba panele obsługują standardy HDR10+ i Dolby Vision oraz mają certyfikat Pantone Validated.

Cała konstrukcja po rozłożeniu ma zaledwie 4,55 milimetra grubości, a jej waga wynosi 243 gramy. Urządzenie może się również pochwalić certyfikatem ochrony na poziomie IP49, co oznacza lekką odporność na pył i pełną na wnikanie wody. Za dźwięk odpowiadają głośniki stereo z Dolby Atmos, strojone przez ekspertów z firmy Bose.

Pod maską Motoroli razr fold pracuje układ Snapdragon 8 Gen 5, który współpracuje z 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 512 GB przestrzeni na dane. Odpowiednie odprowadzanie ciepła zapewnia system chłodzenia cieczą.

Sekcja foto na flagowym poziomie

Smartfon zapowiada się też jako solidne narzędzie dla mobilnych fotografów. Główny aparat 50 Mpix bazuje na matrycy Sony LYTIA 828 z przysłoną f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu, pozwalając na nagrywanie wideo w jakości 8K oraz w standardzie Dolby Vision. Towarzyszy mu ultraszerokokątny aparat 50 Mpix o polu widzenia 122 stopni z trybem makro oraz peryskopowy teleobiektyw połączony z matrycą 50 Mpix (Sony LYTIA 600). Ten ostatni zapewnia zoom optyczny 3x oraz cyfrowy Super Zoom Pro do 100x wspierany przez sztuczną inteligencję.

Zestaw uzupełniają dwa aparaty do selfie: 32 Mpix na ekranie zewnętrznym oraz 20 Mpix wewnątrz urządzenia. Konstrukcja zawiasu pozwala na stabilne ustawienie telefonu pod kątem, co zamienia go w podręczny statyw i ułatwia tworzenie materiałów.

Całość zasila krzemowo-węglowa bateria o pojemności aż 6000 mAh, co w świecie składanych smartfonów jest bardzo dobrym wynikiem. Akumulator naładujemy z mocą 80 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo, a sprzęt oferuje także ładowanie zwrotne o mocy 5 W.

Motorola razr fold pracuje pod kontrolą systemu Android 16, a producent deklaruje aż 7 lat wsparcia systemu i poprawek bezpieczeństwa. Ponadto na pokładzie nie zabrakło najnowszej generacji moto ai z dostępem do asystentów Gemini, Copilot oraz Perplexity AI.

Dostępność i ceny

W polskich sklepach Motorola razr fold w konfiguracji 16/512 GB została wyceniona na 9999 złotych. Smartfon będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych opracowanych we współpracy z firmą PANTONE: granatowym Blackened Blue inspirowanym tkaniną pique diamond oraz białym Lily White o strukturze przypominającej jedwab.

Dodatkowo na 13 kwietnia 2026 roku zaplanowano start przedsprzedaży specjalnej edycji FIFA World Cup 26 w nieco innej konfiguracji pamięciowej 12/512 GB, której cena wyniesie 11 499 złotych. Edycja dla entuzjastów piłki nożnej została wykończona teksturowanym materiałem ozdobionym oficjalnym logotypem turnieju, wykonanym ze stali nierdzewnej i pokrytym 24-karatowym złotem. W zestawie znajdzie się też ekskluzywny dodatek w postaci biletu na jeden z meczów mistrzostw.