Honor na MWC 2026: ruchomy smartfon oraz nowy Magic V6

Nowy wymiar sztucznej inteligencji

Honor na targach ogłosił plan rozwoju sztucznej inteligencji. Strategia nosi nazwę Alpha Plan. Opiera się na trzech filarach. Są to urządzenia mobilne, sklepy oraz laboratoria badawcze. Dyrektor generalny James Li podkreślił podczas prezentacji skupienie na człowieku. Firma zamierza łączyć inteligencję logiczną i emocjonalną w swoich nowych produktach.

Producent zaprezentował koncepcyjny sprzęt o nazwie Robot Phone. To urządzenie wyposażone w fizyczne elementy ruchome. Smartfon potrafi samodzielnie zmieniać perspektywę kamery. Śledzi on ruch użytkownika w czasie rzeczywistym. Maszyna reaguje też ruchem na komendy. Potrafi naśladować gesty potakiwania, a nawet poruszać się w rytm muzyki.

Gimbal wbudowany w obudowę

Stworzenie takiego telefonu wymagało miniaturyzacji podzespołów. Honor zastosował autorski mikrosilnik. W obudowie umieszczono ultrakompaktowy gimbal 4DoF. Zapewnia on trójosiową stabilizację obrazu. Główny aparat ma matrycę o rozdzielczości 200 Mpix. Oprogramowanie oferuje funkcje śledzenia obiektów w ruchu. Umożliwia też inteligentny obrót kamery o 90 i 180 stopni. Ułatwia to nagrywanie płynnych materiałów wideo bez użycia zewnętrznych akcesoriów.

Nadchodzi Honor Magic V6

Drugą nowością jest składany smartfon Honor Magic V6. Urządzenie ma 8,75 milimetra grubości po złożeniu. Obudowa spełnia normy szczelności IP68 oraz IP69. Sprzęt jest w pełni odporny na wodę i pył. W środku znalazła się bateria krzemowo-węglowa. To już piąta generacja tego rozwiązania. Oferuje ona pojemność 6660 mAh przy zachowaniu płaskiej obudowy. Honor pokazał też prototypy baterii na przyszłość. Mają one pozwolić na osiągnięcie pojemności 7000 mAh w podobnych wymiarach.

Magic V6 ma dwa wyświetlacze LTPO 2.0. Zewnętrzny ekran ma przekątną 6,52 cala, a wewnętrzny panel mierzy 7,95 cala. Oferują one adaptacyjne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Szczytowa jasność wynosi odpowiednio 6000 i 5000 nitów. Producent zmniejszył zagięcie na środku elastycznego ekranu o 44% w porównaniu do poprzednika. Zastosowano też powłokę antyrefleksyjną oraz technologię przyciemniania PWM 4320 Hz. Mają one chronić wzrok użytkownika podczas długiego czytania.

Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Za jego chłodzenie odpowiada komora parowa, co ma zapewnić stabilną pracę urządzenia pod dużym obciążeniem. Oprogramowanie wspiera pracę na wielu oknach i łączy się z zewnętrznymi systemami. Telefon współpracuje między innymi z ekosystemem sprzętów Apple'a.

Ofertę producenta na targach w tym roku uzupełnił również tablet MagicPad 4 oraz laptop MagicBook Pro 14.

Nowy tablet i laptop w ofercie

Chiński producent zaprezentował na targach również tablet Honor MagicPad 4. Urządzenie ma 4,8 milimetra grubości. Działa ono napędzane procesorem Snapdragon 8 Gen 5. Sprzęt wyposażono w ekran OLED o przekątnej 12,3 cala. Wyświetla on obraz w rozdzielczości 3K z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz. Tablet współpracuje płynnie z urządzeniami z ekosystemu firmy Apple'a. Nowością jest wbudowana funkcja Linux Lab. Pozwala ona na uruchomienie asystenta sztucznej inteligencji OpenClaw bezpośrednio z poziomu opcji programistycznych.

Ofertę uzupełnia przenośny komputer Honor MagicBook Pro 14. Sercem laptopa są procesory Intel Core Ultra Series 3. Ekran urządzenia to 14,6-calowa matryca OLED. Producent postawił w tym modelu na długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz niską masę. Oprogramowanie komputera samo dostosowuje wydajność podzespołów do aktualnego obciążenia. Oba zaprezentowane sprzęty łączą się bezprzewodowo ze smartfonami chińskiej marki. Mają one za zadanie ułatwić pracę na wielu ekranach jednocześnie i przyspieszyć wymianę plików.

Dostępność i cena

Honor Magic V6 będzie dostępny na wybranych rynkach w drugiej połowie tego roku, a szczegóły dotyczące dostępności w poszczególnych regionach zostaną potwierdzone w późniejszym terminie. Dalsze informacje na temat konfiguracji, wariantów kolorystycznych i cen zostaną ogłoszone lokalnie.

Honor MagicPad 4 będzie dostępny w kolorach szarym i białym, w cenie od 699 euro (2950 zł). Dostępność, konfiguracje oraz zestawy promocyjne mogą różnić się w zależności od regionu.