Który Honor robi lepsze zdjęcia? Czytelnicy zdecydowali

Honor Magic7 Pro vs Honor Magic8 Pro

Oba porównywane smartfony mają podobny arsenał fotograficzny. Główne aparaty zostały wyposażone w taką samą matrycę o rozdzielczości 50 Mpix (1/1,3", 1,2 µm) oraz optyczną stabilizację obrazu. Starszy smartfon ma tu jednak zmienną przysłonę f/1.4-2.0, a nowszy oferuje "otwór" f/1.6.

W komplecie jest też teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix (1/1,4", 0,56 µm), również z OIS. Zmieniono jednak nieco optykę. Magic7 Pro ma powiększenie optyczne 3x, a w Magic8 Pro to 3,7x. Trzeci aparat, ultraszerokokątny, w obu smartfonach jest identyczny (50 Mpix, 1/2,88", 0,61 µm, PDAF, f/2.0, 12 mm, 122˚).

Podczas fotopojedynku na obu smartfonach pracowało najnowsze dostępne oprogramowanie, czyli Android 16 i nakładka MagicOS 10.

Honor Magic7 Pro 3 opinii Honor Magic7 Pro 3 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5270mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Honor Magic8 Pro 0 opinii Honor Magic8 Pro 0 opinii Ekran 6.71" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6270mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Honorowy pojedynek, czyli który robi lepsze zdjęcia

Zgodnie z naszym telepolisowym zwyczajem, dwa tygodnie temu zapytałem Czytelników, który z flagowców marki Honor robi lepsze zdjęcia: Honor Magic7 Pro czy Honor Magic8 Pro. Aby niczego nie sugerować ukryłem prawdziwych autorów poszczególnych zdjęć, nazywając je pojęciami "smartfon lewy" i "smartfon prawy". Niektórzy z komentujących prawidłowo odgadli, który jest który, co nie było z resztą wcale trudne. Moim zdaniem wyraźnie również widać, który smartfon robi lepsze zdjęcia. Jednak nie każdy głosujący musiał się ze mną zgodzić, co widać w wynikach ankiety.

Większość Czytelników była jednak zgodna z moją opinią, którą do teraz trzymałem tylko dla siebie. W ankiecie oddano 930 głosów. Niemal 3/4 z nich otrzymał smartfon prawy.

Odpowiedź wybrana w ankiecie Liczba głosów % głosów Smartfon lewy 129 13,9% Smartfon prawy 689 74,1% Nie wiem / nie mogę się zdecydować 86 12,0% Razem 930 100% Pokaż więcej

Zwycięzcą fotopojedynku okazał się zatem smartfon prawy, czyli Honor Magic8 Pro. Smartfon lewy, czyli Honor Magic7 Pro, w tym fotopojedynku przegrał z kretesem.