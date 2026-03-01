Ile potrzeba baterii AA by odpalić komputer? Całkiem sporo

Ile baterii potrzebuje twój PC?

Kiedyś baterie AA (popularnie zwane paluszkami) zasilały przenośne urządzenia do grania, jak Nintendo Gameboy, Sega Game Gear czy Atari Lynx. Ten pierwszy potrzebował 4 baterii AA i starczały one na około 15 godzin grania, podczas gdy Game Gear czy Lynx wymagały aż 6 "paluszków" i wystarczały na zaledwie 3-5 godzin. No cóż, jeśli to wtedy był kiepski wynik, to przyjrzyjmy się, ile potrzebowałby baterii AA współczesny pecet i ile by wytrzymał. Być może nikt takiej informacji nie potrzebował, ale chyba trzeba przyznać, że najnowszy eksperyment kanału ScuffedBits na YouTube pokazuje, że na taką informację zasługujemy.

ScuffedBits znalazł na AliExpress kabel, który przyjmuje zasilanie 12V DC, a więc wpadł na pomysł, że jeśli użyje ośmiu 1,5V baterii - wtedy będzie w stanie uruchomić komputer. Jednak przy ośmiu bateriach AA napięcie okazało się niewystarczające, aby uruchomiony komputer mógł dalej funkcjonować. Ta sama sytuacja wystąpiła przy testach z 16 i 24 bateriami. Wtedy pojawił się pomysł, aby używać baterii alkalicznych, bo lepiej wytwarzają energię elektryczną. Skończyło się na tym, że ScuffedBits musiał użyć zestawu aż 56 baterii alkalicznych, aby uruchomić PC i utrzymać go włączonego. Nie obyło się bez użycia kondensatorów, aby uniknąć nagłych skoków zapotrzebowania na energię.

Jeśli myślicie, że YouTuber znacznie dłużej wymyślał i eksperymentował, jak uruchomić komputer na bateriach AA niż de facto działał - to nie jesteście w błędzie. Na ile wystarczył zestaw 56 baterii alkalicznych AA? Na uruchomienie Windowsa i odpalenie rundki w Sapera. Dosłownie 2 minuty i 15 sekund. Natomiast uruchomienie systemu i odpalenie gry wymagającej karty graficznej przełożyło się jedynie na kilka sekund pracy.