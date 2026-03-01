Apple może zszokować ceną. Chodzi o składanego iPhone'a

Składany iPhone ma według najnowszych doniesień wejść do produkcji i zadebiutować razem z iPhone’ami 18 Pro pod koniec tego roku. Jednak największym znakiem zapytania jest cena urządzenia. Apple ma szykować dla niego wyraźnie „konserwatywną” cenę jak na premierowe urządzenie tej klasy.

Cena składanego iPhone'a

Według najnowszych pogłosek firma z Cupertino ma zrezygnować z najbardziej kosztownych rozwiązań, by zejść z ceną możliwie blisko składanych modeli z serii Galaxy Z.

Wczesne przecieki mówiły o cenie ok. 2400 dolarów. To ok. 400 dolarów więcej niż startowy model Galaxy Z Fold 7, który kosztuje 2000 dolarów. Jednocześnie to znacząco mniej niż użytkownicy muszą zapłacić np. za Apple Vision Pro (3499 dolarów).

Jednak nowsze raporty sugerują, że Apple może zejść z ceną jeszcze niżej. Mowa o kwocie rzędu 2000 dolarów. Jeśli Tim Cook i spółka zmieszczą się w tym przedziale, składany iPhone może okazać się jednym z hitów roku.

Apple ma stosować bardzo zaawansowany zawias i panel, które ograniczają widoczność zagięcia, ale nie eliminują go całkowicie. Z kolei Samsung ma szykować modele Fold 8, w których wyświetlacz będzie praktycznie pozbawiony zagięcia.