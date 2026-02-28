Sprzęt

W Media Expert zaoszczędzisz 830 zł na tym sprzęcie Apple

I to nie byle jaki sprzęt, tylko Apple Watch 10 Cellular w wersji 42 mm z aluminiową kopertą. Oczywiście warto podkreślić, że aby móc z niego korzystać warto mieć iPhone lub iPada, albo kogoś w rodzinie z urządzeniami tego typu w celu jego aktywacji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 28 LUT 2026
Jeśli jednak już go aktywujemy, to dostajemy sprzęt, który może zastąpić nam nawet telefon dzięki wsparciu dla e-SIM i LTE. Zegarek wspiera także nawigację GPS, płatności zbliżeniowe przez Apple Pay i NFC, oraz pozwala na słuchanie muzyki zarówno lokalnie, jak i z usług strumieniowania.

Apple Watch 10 Cellular Może działać niezależnie dzięki LTE

Apple Watch 10 Cellular

Przede wszystkim to jednak smartwatch. Mierzy więc naszą aktywność, stan zdrowia, przebyte kroki, czy sen. Wyświetla także powiadomienia i pozwala na wyszukiwanie innych urządzeń od Apple w przypadku kiedy się nam gdzieś zgubią.

Apple Watch 10 Cellular Może działać niezależnie dzięki LTE

A to tylko kilka funkcji, bo znacznie więcej zyskamy po odwiedzinach w sklepie z aplikacjami. Wszystko to za jedyne 1599 zł

