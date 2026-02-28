W Media Expert zaoszczędzisz 830 zł na tym sprzęcie Apple
I to nie byle jaki sprzęt, tylko Apple Watch 10 Cellular w wersji 42 mm z aluminiową kopertą. Oczywiście warto podkreślić, że aby móc z niego korzystać warto mieć iPhone lub iPada, albo kogoś w rodzinie z urządzeniami tego typu w celu jego aktywacji.
Jeśli jednak już go aktywujemy, to dostajemy sprzęt, który może zastąpić nam nawet telefon dzięki wsparciu dla e-SIM i LTE. Zegarek wspiera także nawigację GPS, płatności zbliżeniowe przez Apple Pay i NFC, oraz pozwala na słuchanie muzyki zarówno lokalnie, jak i z usług strumieniowania.
Apple Watch 10 Cellular
Przede wszystkim to jednak smartwatch. Mierzy więc naszą aktywność, stan zdrowia, przebyte kroki, czy sen. Wyświetla także powiadomienia i pozwala na wyszukiwanie innych urządzeń od Apple w przypadku kiedy się nam gdzieś zgubią.
A to tylko kilka funkcji, bo znacznie więcej zyskamy po odwiedzinach w sklepie z aplikacjami. Wszystko to za jedyne 1599 zł.