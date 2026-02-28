W Media Expert zaoszczędzisz 830 zł na tym sprzęcie Apple

Jeśli jednak już go aktywujemy, to dostajemy sprzęt, który może zastąpić nam nawet telefon dzięki wsparciu dla e-SIM i LTE. Zegarek wspiera także nawigację GPS, płatności zbliżeniowe przez Apple Pay i NFC, oraz pozwala na słuchanie muzyki zarówno lokalnie, jak i z usług strumieniowania.

Apple Watch 10 Cellular

Przede wszystkim to jednak smartwatch. Mierzy więc naszą aktywność, stan zdrowia, przebyte kroki, czy sen. Wyświetla także powiadomienia i pozwala na wyszukiwanie innych urządzeń od Apple w przypadku kiedy się nam gdzieś zgubią.