Netflix się wycofuje. Nie kupi Warner Bros. Discovery

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że sprawa jest już niemal zamknięta. To Netflix miał kupić Warner Bros Discovery i wszystkie należące do niego marki, w tym DC, Harry Potter, Władcę Pierścieni, Looney Tunes czy MonsterVerse (Godzilla i Kong). Jednak doszło do zwrotu akcji godnego niejednego filmu. Netflix wycofał się z transakcji.

Netflix nie kupi Warner Bros. Discovery

Netflix poinformował, że wycofuje się z kupna Warner Bros. Discovery. Wcześniejsza propozycja była dla serwisu streamingowego korzystna, jak przekonują w oświadczeniu prezesi firmy Ted Sarandos i Greg Peters. Jednak drugi gracz w tym wyścigu - Paramount Skydance - podbił stawkę do poziomu, na który Netflix nie może sobie pozwolić.

Wynegocjowana przez nas transakcja przyniosłaby zysk akcjonariuszom i zapewniłaby jasną ścieżkę do uzyskania zgody organów regulacyjnych. Zawsze jednak zachowywaliśmy dyscyplinę, a przy cenie wymaganej do wyrównania do najnowszej oferty Paramount Skydance, umowa nie jest już dla nas atrakcyjna finansowo, dlatego rezygnujemy z dorównania ofercie Paramount Skydance. ogłosili współprezesi Netflixa.

Mówiąc w skrócie - Paramount Skydance przebił ofertę Netflixa. Ta została uznana przez szefów Netflixa za korzystniejszą. Nie ma czemu się dziwić. Zaproponowano aż 31 dolarów za każdą akcję (wcześniejsza propozycja opiewała na 30 dolarów). Do tego dodatkowe 25 centów za każdy kwartał spóźnienia z finalizacją transakcji.

Poza tym Paramount zobowiązał się też do zapłacenia Netflixowi 2,8 mld dolarów za unieważnienie wcześniejszej umowy oraz 7 mld dolarów odszkodowania dla Warner Bros. Discovery w przypadku zablokowania fuzji przez regulatorów. Dla porównania Netflix oferował 27,75 dolarów za akcję, ale bez telewizyjnej części biznesu, do którego należą między innymi CNN, TNT, MTV oraz polski TVN.

Cieszymy się, że Zarząd WBD jednogłośnie potwierdził, że nasza oferta jest niezwykle korzystna cenowo, co przekłada się na większą wartość dla akcjonariuszy WBD, pewność i szybkość sfinalizowania transakcji. powiedział szef Paramount, David Ellison.