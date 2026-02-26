Fiskus wyszedł na żer. Miej się na baczności

Krajowa Administracja Skarbowa pochwaliła się wynikami kontroli celno-skarbowych w 2025 roku. Fiskus jest coraz skuteczniejszy w wykrywaniu nieprawidłowości.

Fiskus kontroluje Polaków

W 2025 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) odnotowała wzrost ustaleń z działań kontrolnych aż o 29,1 proc. w porównaniu do 2024 roku. Co to oznacza? Wzrost kwoty z 14,76 mld zł do 19,05 mld zł. Wzrosła też liczba działań kontrolnych. Poprawa pod tym względem wynosi 9,4 proc. rok do roku, co oznacza wzrost z 2,41 mln do 2,64 mln.

Jednak na tym dane się nie kończą. Skarbówka pochwalił się też wzrostem aż o 46,4 proc. kwoty ustaleń w toku kontroli celno-skarbowych (z 4,45 do 6,52 mld zł). Dodatkowo wzrosła też suma wpłat z takich kontroli z 1,7 do 2 mld zł. Stało się tak, mimo że sama liczba kontroli celno-skarbowych spadła o 27,4 proc. W 2024 roku było ich 7043, a w 2025 roku już tylko 5113.

Jak to możliwe? Przede wszystkim dlatego, że fiskus coraz częściej sięga po szybszą, a zarazem mniej dotkliwą dla podatników procedurę, czyli czynności sprawdzające. Tych było więcej o ponad 228 tys. (wzrost o 9,6 proc.), co przełożyło się na wzrost wynikającej z nich kwoty o ponad 2,4 mld zł (poprawa o 28 proc.)

Sprawy zostały załatwione bez uruchamiania kosztownej procedury kontroli celno-skarbowej, jedynie podjęto działania wyjaśniające z podatnikiem wątpliwości skutkujące koniecznością złożenia korekty. pisze fiskus.

Poza tym Urząd Skarbowy wykrył też wysoką liczbę fikcyjnych faktur, bo aż 376,8 tys., gdzie w poprzednim roku było ich o 85,2 tys. mniej (wzrost o 29,2 proc.). To najwyższy wynik od 2017 roku. Łączna kwota fikcyjnych faktur wyniosła 10,9 mld zł.

Jednocześnie należy wskazać, że prowadzone kontrole dotyczą zazwyczaj okresów wstecz i świadczą o nieprawidłowościach, które miały miejsce w latach wcześniejszych. Powyższe dane pokazują też trafność KAS w zakresie typowania podmiotów szczególnie ryzykownych pod kątem oszustw podatkowych. dodaje fiskus.