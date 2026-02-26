Bezpieczeństwo

PKO BP wydał pilny komunikat. Może trafić na Ciebie

PKO Bank Polski nie zamierza milczeć w sytuacji, kiedy oszuści nagabują ich klientów. Znów mamy do czynienia z falą fałszywych wiadomości, w których przestępcy podszywają się pod bank i proszą o aktualizację danych, aby nadal klient mógł korzystać z usług bankowości.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:39
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP wydał pilny komunikat. Może trafić na Ciebie

PKO BP ostrzega: uważaj na adresy e-mail z końcówką "PKO"

Niestety, nie wszystko, co przychodzi na naszą skrzynkę pocztową, pochodzi od banku PKO. Warto bliżej przyglądać się adresowi nadawcy. Zajmie nam to dosłownie chwilę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszuści używają fałszywych adresów e-mail, które mogą wskazywać na nasz bank (adres z końcówką "PKO"), serwis ("iPKO") lub aplikację ("IKO").

alarmuje PKO BP.

Tytuł e-maila, choć nie budzi większych podejrzeń na pierwszy rzut oka, to zazwyczaj sugeruje, że musisz coś zrobić - zaktualizować dane lub profil, aby móc dalej korzystać z konta bankowego. Jednak najbardziej szkodliwa dla nas jest nie tyle sama treść wiadomości, ile zawarty w niej link. Prowadzi on do fałszywej strony, na której oszuści mogą wykraść nasze dane.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.7" 120Hz Tytan Naturalny (CPO) 2x eSIM
-200 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
0 zł
3249 zł - najniższa cena
Kup teraz 3249 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Czarny
-150 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3849 zł
Advertisement

Nie jesteśmy autorem tych wiadomości.

wyraźnie podkreśla PKO BP.

Nie otwieraj załączników ani nie klikaj linków w tego rodzaju e-mailach. Jeśli to zrobisz, możliwe, że stracisz kontrolę nad swoimi oszczędnościami i kontem. 

PKO BP wydał pilny komunikat. Może trafić na Ciebie
PKO BP

Bank przypomina, że maile od niego nie zawierają linków. Zanim zalogujesz się do jakiejkolwiek strony bankowej, sprawdzaj dokładnie link i adres strony. Czasami jedna literówka ma ogromne znaczenie. 

Robot sprzątający Dreame X60 Ultra Complete
Image
telepolis
banki PKO Bank Polski PKO Bank Polski fałszywe wiadomości email PKO Bank Polski oszustwo PKO BP ostrzeżenie konto w PKO BP
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski