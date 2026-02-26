PKO BP wydał pilny komunikat. Może trafić na Ciebie

PKO BP ostrzega: uważaj na adresy e-mail z końcówką "PKO"

Niestety, nie wszystko, co przychodzi na naszą skrzynkę pocztową, pochodzi od banku PKO. Warto bliżej przyglądać się adresowi nadawcy. Zajmie nam to dosłownie chwilę.

Oszuści używają fałszywych adresów e-mail, które mogą wskazywać na nasz bank (adres z końcówką "PKO"), serwis ("iPKO") lub aplikację ("IKO"). alarmuje PKO BP.

Tytuł e-maila, choć nie budzi większych podejrzeń na pierwszy rzut oka, to zazwyczaj sugeruje, że musisz coś zrobić - zaktualizować dane lub profil, aby móc dalej korzystać z konta bankowego. Jednak najbardziej szkodliwa dla nas jest nie tyle sama treść wiadomości, ile zawarty w niej link. Prowadzi on do fałszywej strony, na której oszuści mogą wykraść nasze dane.

Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. wyraźnie podkreśla PKO BP.

Nie otwieraj załączników ani nie klikaj linków w tego rodzaju e-mailach. Jeśli to zrobisz, możliwe, że stracisz kontrolę nad swoimi oszczędnościami i kontem.

PKO BP