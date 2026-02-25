Telewizja i VoD

Apple TV z wielką premierą. Trudno znaleźć lepszy serial science-fiction

W końcu jest. Apple TV+ wrzucił do sieci długo wyczekiwany, pełny zwiastun, jednego z najlepszych seriali, jakie ma w swojej ofercie. Mowa o "For All Mankind 5", którego premiera odbędzie się już w marcu 2026.  

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:47
"For All Mankind": Mars jest nasz!

Jak widać, podróży kosmicznych, nigdy dość. Przynajmniej jeśli chodzi o ceniony serial "For All Mankind". To wciągająca, alternatywna wersja historii, która opowiada o burzliwym życiu astronautów NASA i ich rodzin.Tym razem, to ZSRR jako pierwszy ląduje na Księżycu w 1969, co zmienia bieg historii. To porywająca historia typu "co by było, gdyby", autorstwa Ronalda D. Moore'a. 

Jedno jest pewne - to serial uznany, zarówno przez widzów, jak i krytyków, za wybitny w kategorii science fiction. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest to jedynie najlepszy serial dekady, ale najlepszy w całej historii tego gatunku. Pierwszy sezon okazał się prawdziwym hitem, a jego gwiazdą był Wernher von Braun. Jednak nie tylko pierwszy się widzom spodobał. Wszystkie poprzednie sezony spotkały się z uznaniem internautów i mamy nadzieję, że i tym razem serial nie zawiedzie oczekiwań, które są, podobnie jak i cała produkcja, niemalże kosmiczne. Widzowie po raz kolejny oczekują nie tylko wycieczki na Marsa, ale prawdziwej rewolucji i zapierających dech, efektów specjalnych. 

"For All Mankind" - kosmiczna podróż już 27 marca

Akcja 5. sezonu rozgrywać się będzie kilka lat po ataku na asteroidę Złotowłosej (Goldilocks). W tym czasie, znane widzom doskonale, Happy Valley stało się dużą kwitnącą kolonią z tysiącami mieszkańców. Miejsce to stanowi teraz doskonałą bazę wypadową dla nowych misji, które, zgodnie z intencją twórców, będą zabierały widzów w głąb Układu Słonecznego. Jednak nastroje mieszkańców są dalekie od sielankowych. Kiedy ludzie zaczynają domagać się, aby na Czerwonej Planecie został zaprowadzony porządek, napięcia między mieszkańcami Marsa, a mieszkańcami Ziemi przybierają na sile.

5. sezonu oryginalnego serialu "For All Mankind" będzie składał się z 10. odcinków. Pierwszy zadebiutuje na Apple TV+  27 marca, a kolejne będą pojawiały się w każdy piątek, aż do 29 maja 2026.

For All Mankind science fiction Najlepsze seriale Apple TV+ serial Apple TV+
Zródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, Variety