Apple TV z wielką premierą. Trudno znaleźć lepszy serial science-fiction

"For All Mankind": Mars jest nasz!

Jak widać, podróży kosmicznych, nigdy dość. Przynajmniej jeśli chodzi o ceniony serial "For All Mankind". To wciągająca, alternatywna wersja historii, która opowiada o burzliwym życiu astronautów NASA i ich rodzin.Tym razem, to ZSRR jako pierwszy ląduje na Księżycu w 1969, co zmienia bieg historii. To porywająca historia typu "co by było, gdyby", autorstwa Ronalda D. Moore'a.

Jedno jest pewne - to serial uznany, zarówno przez widzów, jak i krytyków, za wybitny w kategorii science fiction. Niektórzy twierdzą nawet, że nie jest to jedynie najlepszy serial dekady, ale najlepszy w całej historii tego gatunku. Pierwszy sezon okazał się prawdziwym hitem, a jego gwiazdą był Wernher von Braun. Jednak nie tylko pierwszy się widzom spodobał. Wszystkie poprzednie sezony spotkały się z uznaniem internautów i mamy nadzieję, że i tym razem serial nie zawiedzie oczekiwań, które są, podobnie jak i cała produkcja, niemalże kosmiczne. Widzowie po raz kolejny oczekują nie tylko wycieczki na Marsa, ale prawdziwej rewolucji i zapierających dech, efektów specjalnych.

"For All Mankind" - kosmiczna podróż już 27 marca

Akcja 5. sezonu rozgrywać się będzie kilka lat po ataku na asteroidę Złotowłosej (Goldilocks). W tym czasie, znane widzom doskonale, Happy Valley stało się dużą kwitnącą kolonią z tysiącami mieszkańców. Miejsce to stanowi teraz doskonałą bazę wypadową dla nowych misji, które, zgodnie z intencją twórców, będą zabierały widzów w głąb Układu Słonecznego. Jednak nastroje mieszkańców są dalekie od sielankowych. Kiedy ludzie zaczynają domagać się, aby na Czerwonej Planecie został zaprowadzony porządek, napięcia między mieszkańcami Marsa, a mieszkańcami Ziemi przybierają na sile.