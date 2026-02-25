Bezpieczeństwo

Mail o takiej treści może trafić do każdego. Gnębią "losowo wybrane osoby"

Tym razem oszuści atakują z tzw. "grubej rury". Nie patyczkują się, ale deklarują chęć przekazania wielomilionowej darowizn. Chodzi o maila z informacją o rzekomej wygranej na amerykańskiej loterii i chęci przekazania jej "losowo wybranym osobom". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:49
1
Oszuści przedstawiają się jako milionerzy 

W ostatnim czasie, na Policję, zgłaszanych jest coraz więcej przypadków wiadomości e-mail, w których nadawca informuje o rzekomej wygranej na loterii amerykańskiej. Ma on wielkie chęci przekazać część środków "losowo wybranym osobom". To co charakteryzuje takiego maila, to rzucająca się w oczy, wysoka kwota darowizny, w treści. Oprócz tego, mail zawiera także indywidualny kod odbioru oraz prośbę o pilny kontakt zwrotny. Osoby, które otrzymują takiego maila, wybierane są losowo. Jeden z tego typu maili trafił nawet na Komisariat Policji na Śląsku.

Taki mail to scam, żadnych pieniędzy nie zobaczymy

Taka wiadomość to przykład oszustwa internetowego typu "loteria" (tzw. lottery scam) lub oszustwo nigeryjskie.

Polega on na wciśnięciu ofiary w fikcyjny transfer dużej sumy pieniędzy. Przestępcy wykorzystują manipulację i fałszywe historie, aby skłonić ofiarę do wpłacenia mniejszych kwot, rzekomo niezbędnych do sfinalizowania operacji.

tłumaczy Policja. 

Oszuści, jak w przypadku wielu innych oszustw, chcą tylko jednego - wzbudzić w adresacie poczucie wyjątkowej okazji, a następnie nakłonienie go do przekazania danych osobowych, skanu dokumentów tożsamości ( bo jak inaczej odebrać darowiznę?) lub uiszczeniu różnych opłat manipulacyjnych. Aby uwiarygodnić historię, przesyłają nawet "certyfikat wygranej" lub szereg innych, spreparowanych dokumentów. 

W rzeczywistości, żadna darowizna, ani wygrana nie istnieją. Przestępcy chcą dobrać się do naszego konta lub dokonać kradzieży tożsamości. 

W przypadku takiego maila, należy na niego nie odpowiadać. Nie przekazywać żadnych danych, ani nie podejmować kontaktu ze sprawcą. 

 

telepolis
