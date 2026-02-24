Oszust z Łodzi wpadł w ręce lubelskich policjantów

Pierwsza ofiara straciła 120 tysięcy złotych

Działania funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu rozpoczęły się po zgłoszeniu od 89-letniego mieszkańca Lublina. Senior otrzymał telefon od osoby podającej się za lekarza. Rozmówca przekonywał, że syn starszego mężczyzny jest ciężko chory i wymaga kosztownego leczenia. Sprawca próbował nawet nakłonić pokrzywdzonego do zaciągnięcia kredytu.

Oszust pojawił się pod domem seniora przy ulicy Męczenników Majdanka około godziny 1:00 w nocy. Podając się za pracownika szpitala, odebrał od 89-latka gotówkę. W ten sposób mieszkaniec Lublina stracił 120 tysięcy złotych.

Zatrzymanie i wybita szyba w samochodzie

Kilka dni później 33-latek ponownie pojawił się w Lublinie, aby przeprowadzić kolejny atak. Tym razem próbował oszukać 86-letnią kobietę. Pod identycznym pretekstem chciał wyłudzić od niej 20 tysięcy złotych w gotówce oraz biżuterię wartą około 100 tysięcy złotych. Dzięki czujności seniorki oraz działaniom operacyjnym policji, plan przestępcy się nie powiódł.

Mundurowi namierzyli podejrzanego, gdy siedział w swoim aucie przy ulicy Hirszfelda. Mężczyzna stawiał opór i nie chciał otworzyć drzwi pojazdu. Policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do środka i wybili szybę w samochodzie, aby obezwładnić i zatrzymać 33-latka.

Zarzuty i groźba kary więzienia

Zatrzymany mieszkaniec Łodzi został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dokonania oszustwa oraz usiłowania kolejnego przestępstwa tego samego typu. Sąd Rejonowy w Lublinie przychylił się do wniosku śledczych o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego.

Podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Nie daj się okraść!

Policja apeluje o ograniczoną ufność w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Funkcjonariusze przypomina również o tym, by nigdy nie przekazywać oszczędności osobom trzecim.