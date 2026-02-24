Płatności bezgotówkowe

Nowe limity wypłat gotówki. Będziesz zgadywać przy bankomacie

Firma ITCARD, operator bankomatów sieci Planet Cash, poinformował o zmianie limitów wypłat. Problem w tym, że niektóre będą uzależnione od konkretnego bankomatu, więc nie dowiemy się, póki nie spróbujemy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:55
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowe limity wypłat gotówki. Będziesz zgadywać przy bankomacie

Planet Cash to kolejna sieć bankomatów, po Euronet, która zmienia limity wypłat. W przypadku zwykłych będzie lepiej, bo wcześniejsza kwota 1 tys. zł zostaje podwyższona aż do 4 tys. zł. Problemy zaczynają się robić, gdy pieniądze chcemy wypłacić za pomocą BLIKA. Wtedy czeka nas zgadywanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Limit wypłat gotówki

Firma ITCARD poinformowała, że zmniejsza w swoich bankomatach Planet Cash limity wypłat gotówki za pomocą BLIKA. Do tej pory wynosił on 800 zł. Nowy to... zgadywanie. Operator nie podał nowego limitu, bo ten może być różny w zależności od danego bankomatu. W jednym wypłacimy więcej, a w innym mniej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7'' 120Hz Złoty (CPO)
-1099.01 zł
4399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Telefon NOKIA 3210 DS Złoty
Telefon NOKIA 3210 DS Złoty
0 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.99 zł
Smartfon IIIF150 Air 2 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon IIIF150 Air 2 Ultra 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Czarny
-282.38 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1717.61 zł
Advertisement

Od czego ma to być uzależnione? Od warunków ekonomicznych dla poszczególnych urządzeń. Możemy się domyślać, co kryje się pod tym stwierdzeniem. Prawdopodobnie w bankomatach, które są rentowne (np. w dużych miastach), limity będą wyższe. Z kolei w mniejszych miejscowościach, gdzie urządzenie może generować straty, za pomocą BLIKA wypłacimy mniej pieniędzy. Ile konkretnie? Tego nie wiadomo.

Niedawno na podobny krok zdecydowała się sieć Euronet, która obniżyła limity wypłat gotówki przez BLIKA do zaledwie 200 zł. Firma tłumaczy się, że prowizja jest zbyt niska i tego typu transakcje generują straty. Visa i Mastercard niedawno podwyższyły stawki, ale Polski Standard Płatności nadal ma kwoty ustalone kilka lat temu.

Euronet i ITCARD to dwaj najwięksi, niezależni operatorzy bankomatów w Polsce. W trzecim kwartale 2025 roku obie firmy miały razem ponad 12,5 tys. urządzeń.

Image
telepolis
BLIK Planet Cash ITCard limity wypłat gotówki z bankomatu Planet Cash limity wypłat
Zródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Planet Cash