Nowe limity wypłat gotówki. Będziesz zgadywać przy bankomacie

Planet Cash to kolejna sieć bankomatów, po Euronet, która zmienia limity wypłat. W przypadku zwykłych będzie lepiej, bo wcześniejsza kwota 1 tys. zł zostaje podwyższona aż do 4 tys. zł. Problemy zaczynają się robić, gdy pieniądze chcemy wypłacić za pomocą BLIKA. Wtedy czeka nas zgadywanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Limit wypłat gotówki

Firma ITCARD poinformowała, że zmniejsza w swoich bankomatach Planet Cash limity wypłat gotówki za pomocą BLIKA. Do tej pory wynosił on 800 zł. Nowy to... zgadywanie. Operator nie podał nowego limitu, bo ten może być różny w zależności od danego bankomatu. W jednym wypłacimy więcej, a w innym mniej.

Od czego ma to być uzależnione? Od warunków ekonomicznych dla poszczególnych urządzeń. Możemy się domyślać, co kryje się pod tym stwierdzeniem. Prawdopodobnie w bankomatach, które są rentowne (np. w dużych miastach), limity będą wyższe. Z kolei w mniejszych miejscowościach, gdzie urządzenie może generować straty, za pomocą BLIKA wypłacimy mniej pieniędzy. Ile konkretnie? Tego nie wiadomo.

Niedawno na podobny krok zdecydowała się sieć Euronet, która obniżyła limity wypłat gotówki przez BLIKA do zaledwie 200 zł. Firma tłumaczy się, że prowizja jest zbyt niska i tego typu transakcje generują straty. Visa i Mastercard niedawno podwyższyły stawki, ale Polski Standard Płatności nadal ma kwoty ustalone kilka lat temu.