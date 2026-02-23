Rewolucja w 5G. Operator tnie zużycie energii o ponad połowę
Deutsche Telekom przyspiesza zieloną transformację swojej infrastruktury i chwali się spektakularnymi wynikami współpracy z Lenovo, HPE i AMD.
Niemiecki operator poinformował, że udało się ograniczyć zużycie energii w ich sieci szkieletowej o 65%. Wynik osiągnięto dzięki nowemu modelowi zarządzania zasobami, który dynamicznie dopasowuje moc obliczeniową i elementy infrastruktury do aktualnego ruchu w sieci. Zamiast pracy ciągłej, poszczególne komponenty aktywują się tylko wtedy, gdy są potrzebne.
Następnym krokiem będzie wdrożenie algorytmów AI
Projekt powstał we współpracy z Lenovo, HPE, AMD oraz Mavenir. Lenovo dostarcza serwery, HPE energooszczędne komponenty sieciowe, AMD zaawansowane procesory EPYC i warstwę programową, a Mavenir funkcje 5G. Testy w działającej sieci zakończyły się powodzeniem, a operator zapowiada dalsze rozszerzanie rozwiązania.
Kluczowym elementem jest koncepcja "Full Stack Energy Efficiency", czyli optymalizacja zużycia energii na wszystkich poziomach technologicznych, od sprzętu i procesorów, przez systemy operacyjne i chmurę, aż po sam rdzeń 5G. Całość działa w ramach nowej architektury Horizontal Telco Cloud, opartej na standardach i komponentach open source, która upraszcza wdrażanie i dalsze skalowanie usług.
W kolejnych etapach Deutsche Telekom planuje wykorzystać AI do prognozowania ruchu i wcześniejszego aktywowania uśpionych zasobów. Strategia operatora opiera się na zasadzie "Zero Bits, Zero Watts", czyli minimalnym zużyciu energii w sytuacji, gdy w sieci nie jest przesyłany ruch. Celem jest jednoczesne ograniczanie zużycia prądu i emisji CO2 przy zachowaniu wysokiej jakości usług.