Tech

Rewolucja w 5G. Operator tnie zużycie energii o ponad połowę

Deutsche Telekom przyspiesza zieloną transformację swojej infrastruktury i chwali się spektakularnymi wynikami współpracy z Lenovo, HPE i AMD.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rewolucja w 5G. Operator tnie zużycie energii o ponad połowę

Niemiecki operator poinformował, że udało się ograniczyć zużycie energii w ich sieci szkieletowej o 65%. Wynik osiągnięto dzięki nowemu modelowi zarządzania zasobami, który dynamicznie dopasowuje moc obliczeniową i elementy infrastruktury do aktualnego ruchu w sieci. Zamiast pracy ciągłej, poszczególne komponenty aktywują się tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Następnym krokiem będzie wdrożenie algorytmów AI

Projekt powstał we współpracy z Lenovo, HPE, AMD oraz Mavenir. Lenovo dostarcza serwery, HPE energooszczędne komponenty sieciowe, AMD zaawansowane procesory EPYC i warstwę programową, a Mavenir funkcje 5G. Testy w działającej sieci zakończyły się powodzeniem, a operator zapowiada dalsze rozszerzanie rozwiązania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 5 5500GT (OEM) 100-000001489
Procesor AMD Ryzen 5 5500GT (OEM) 100-000001489
0 zł
574.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 574.98 zł
Procesor AMD Ryzen 9 9950X 100-100001277WOF
Procesor AMD Ryzen 9 9950X 100-100001277WOF
0 zł
2222.57 zł - najniższa cena
Kup teraz 2222.57 zł
Procesor AMD Ryzen 5 7600X 100-100000593WOF
Procesor AMD Ryzen 5 7600X 100-100000593WOF
-457.95 zł
1176.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 719 zł
Advertisement

Kluczowym elementem jest koncepcja "Full Stack Energy Efficiency", czyli optymalizacja zużycia energii na wszystkich poziomach technologicznych, od sprzętu i procesorów, przez systemy operacyjne i chmurę, aż po sam rdzeń 5G. Całość działa w ramach nowej architektury Horizontal Telco Cloud, opartej na standardach i komponentach open source, która upraszcza wdrażanie i dalsze skalowanie usług.

W kolejnych etapach Deutsche Telekom planuje wykorzystać AI do prognozowania ruchu i wcześniejszego aktywowania uśpionych zasobów. Strategia operatora opiera się na zasadzie "Zero Bits, Zero Watts", czyli minimalnym zużyciu energii w sytuacji, gdy w sieci nie jest przesyłany ruch. Celem jest jednoczesne ograniczanie zużycia prądu i emisji CO2 przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

AMD Ryzen 7 9800X3D
Image
telepolis
5g amd Deutsche Telekom lenovo niemcy AMD EPYC
Zródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: AMD, oprac. własne