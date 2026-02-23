Rewolucja w 5G. Operator tnie zużycie energii o ponad połowę

Niemiecki operator poinformował, że udało się ograniczyć zużycie energii w ich sieci szkieletowej o 65%. Wynik osiągnięto dzięki nowemu modelowi zarządzania zasobami, który dynamicznie dopasowuje moc obliczeniową i elementy infrastruktury do aktualnego ruchu w sieci. Zamiast pracy ciągłej, poszczególne komponenty aktywują się tylko wtedy, gdy są potrzebne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Następnym krokiem będzie wdrożenie algorytmów AI

Projekt powstał we współpracy z Lenovo, HPE, AMD oraz Mavenir. Lenovo dostarcza serwery, HPE energooszczędne komponenty sieciowe, AMD zaawansowane procesory EPYC i warstwę programową, a Mavenir funkcje 5G. Testy w działającej sieci zakończyły się powodzeniem, a operator zapowiada dalsze rozszerzanie rozwiązania.

Kluczowym elementem jest koncepcja "Full Stack Energy Efficiency", czyli optymalizacja zużycia energii na wszystkich poziomach technologicznych, od sprzętu i procesorów, przez systemy operacyjne i chmurę, aż po sam rdzeń 5G. Całość działa w ramach nowej architektury Horizontal Telco Cloud, opartej na standardach i komponentach open source, która upraszcza wdrażanie i dalsze skalowanie usług.