Galaxy A56 5G hitem 2025 roku w Europie. Samsung i Apple wciąż na czele

Samsung i Apple dyktują warunki

W 2025 roku do odbiorców w Europie trafiło 134,2 miliona smartfonów. Jest to wynik o 1% niższy w porównaniu do poprzedniego roku. Spadek wynikał z mniejszego popytu oraz nowych regulacji dotyczących ekoprojektowania i wprowadzenia standardu USB-C.

Samsung utrzymał pozycję lidera rynku. Firma dostarczyła 46,6 miliona urządzeń. Najpopularniejszym modelem w Europie okazał się Samsung Galaxy A56 5G (nasz test). Dobrym wynikom sprzyjała także sprzedaż budżetowego modelu Galaxy A16.

Firma Apple zajęła drugie miejsce z wynikiem 36,9 miliona dostarczonych telefonów. Gigant z Cupertino odnotował wzrost o 6% i osiągnął rekordowe 27% udziału w europejskim rynku. Największym zainteresowaniem cieszyły się modele iPhone 16 oraz wersje Pro Max serii 16 i 17. Na wyniki wpłynął model iPhone 16e, który zastąpił starsze urządzenia wycofane ze względu na brak złącza USB-C.

Przetasowania w rankingu producentów

Trzecie miejsce w zestawieniu zajęło Xiaomi z udziałem na poziomie 16%. Firma dostarczyła 21,8 miliona sztuk urządzeń. Producent skupił się na rozwoju serii Redmi oraz otwieraniu nowych salonów stacjonarnych w Europie.

Motorola utrzymała czwartą pozycję, choć jej sprzedaż spadła o 5% do poziomu 7,7 miliona sztuk. Marka odnotowała jednak silne ożywienie w drugiej połowie roku. Dobra dynamika sprzedaży była widoczna zwłaszcza w Polsce, Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Po raz pierwszy w pierwszej piątce największych dostawców znalazła się marka Honor. Firma dostarczyła 3,8 miliona smartfonów, co oznacza wzrost o 4%. Sukces zapewniła jej przede wszystkim przystępna cenowo seria X.

Europejski rynek smartfonów w 2025 roku

Dostawca 2025 2024 Zmiana

rok do roku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Samsung 46,6 mln 35% 46,4 mln 34% 0% Apple 36,9 mln 27% 34,9 mln 26% +6% Xiaomi 21,8 mln 16% 22,2 mln 16% -1% Motorola 7,7 mln 6% 8,0 mln 6% -5% Honor 3,8 mln 3% 3,7 mln 3% +4% Inni 17,4 mln 13% 20,9 mln 15% -17% RAZEM 134,2 mln 100% 136,1 mln 100% -1% Pokaż więcej

Europejski rynek smartfonów w 4Q2025

Dostawca 4Q2025 4Q2024 Zmiana

rok do roku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Apple 13,4 mln 34% 12,7 mln 33% +6% Samsung 12,4 mln 31% 11,2 mln 29% +10% Xiaomi 5,5 mln 14% 5,9 mln 15% -7% Motorola 2,5 mln 6% 2,2 mln 6% +13% Honor 1,3 mln 3% 1,0 mln 3% +24% Inni 4,7 mln 12% 5,8 mln 14% -17% RAZEM 39,8 mln 100% 38,8 mln 100% +3% Pokaż więcej

Perspektywy na nadchodzące miesiące

Analitycy zwracają uwagę na dynamiczny wzrost mniejszych graczy. Firmy takie jak Vivo, Nothing oraz Fairphone odnotowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Pokazuje to, że na dojrzałym rynku europejskim jest miejsce dla producentów oferujących wyróżniające się produkty.