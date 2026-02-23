Galaxy A56 5G hitem 2025 roku w Europie. Samsung i Apple wciąż na czele
Europejski rynek smartfonów odnotował w 2025 roku niewielki spadek sprzedaży. Mimo trudniejszych warunków liderzy branży zdołali poprawić swoje udziały w regionie.
Samsung i Apple dyktują warunki
W 2025 roku do odbiorców w Europie trafiło 134,2 miliona smartfonów. Jest to wynik o 1% niższy w porównaniu do poprzedniego roku. Spadek wynikał z mniejszego popytu oraz nowych regulacji dotyczących ekoprojektowania i wprowadzenia standardu USB-C.
Samsung utrzymał pozycję lidera rynku. Firma dostarczyła 46,6 miliona urządzeń. Najpopularniejszym modelem w Europie okazał się Samsung Galaxy A56 5G (nasz test). Dobrym wynikom sprzyjała także sprzedaż budżetowego modelu Galaxy A16.
Firma Apple zajęła drugie miejsce z wynikiem 36,9 miliona dostarczonych telefonów. Gigant z Cupertino odnotował wzrost o 6% i osiągnął rekordowe 27% udziału w europejskim rynku. Największym zainteresowaniem cieszyły się modele iPhone 16 oraz wersje Pro Max serii 16 i 17. Na wyniki wpłynął model iPhone 16e, który zastąpił starsze urządzenia wycofane ze względu na brak złącza USB-C.
Przetasowania w rankingu producentów
Trzecie miejsce w zestawieniu zajęło Xiaomi z udziałem na poziomie 16%. Firma dostarczyła 21,8 miliona sztuk urządzeń. Producent skupił się na rozwoju serii Redmi oraz otwieraniu nowych salonów stacjonarnych w Europie.
Motorola utrzymała czwartą pozycję, choć jej sprzedaż spadła o 5% do poziomu 7,7 miliona sztuk. Marka odnotowała jednak silne ożywienie w drugiej połowie roku. Dobra dynamika sprzedaży była widoczna zwłaszcza w Polsce, Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.
Po raz pierwszy w pierwszej piątce największych dostawców znalazła się marka Honor. Firma dostarczyła 3,8 miliona smartfonów, co oznacza wzrost o 4%. Sukces zapewniła jej przede wszystkim przystępna cenowo seria X.
Europejski rynek smartfonów w 2025 roku
|Dostawca
|2025
|2024
|Zmiana
rok do roku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Samsung
|46,6 mln
|35%
|46,4 mln
|34%
|0%
|Apple
|36,9 mln
|27%
|34,9 mln
|26%
|+6%
|Xiaomi
|21,8 mln
|16%
|22,2 mln
|16%
|-1%
|Motorola
|7,7 mln
|6%
|8,0 mln
|6%
|-5%
|Honor
|3,8 mln
|3%
|3,7 mln
|3%
|+4%
|Inni
|17,4 mln
|13%
|20,9 mln
|15%
|-17%
|RAZEM
|134,2 mln
|100%
|136,1 mln
|100%
|-1%
Europejski rynek smartfonów w 4Q2025
|Dostawca
|4Q2025
|4Q2024
|Zmiana
rok do roku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Apple
|13,4 mln
|34%
|12,7 mln
|33%
|+6%
|Samsung
|12,4 mln
|31%
|11,2 mln
|29%
|+10%
|Xiaomi
|5,5 mln
|14%
|5,9 mln
|15%
|-7%
|Motorola
|2,5 mln
|6%
|2,2 mln
|6%
|+13%
|Honor
|1,3 mln
|3%
|1,0 mln
|3%
|+24%
|Inni
|4,7 mln
|12%
|5,8 mln
|14%
|-17%
|RAZEM
|39,8 mln
|100%
|38,8 mln
|100%
|+3%
Perspektywy na nadchodzące miesiące
Analitycy zwracają uwagę na dynamiczny wzrost mniejszych graczy. Firmy takie jak Vivo, Nothing oraz Fairphone odnotowały dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Pokazuje to, że na dojrzałym rynku europejskim jest miejsce dla producentów oferujących wyróżniające się produkty.
Rok 2026 może przynieść nowe wyzwania dla branży. Rosnące ceny komponentów, w tym pamięci, mogą wpłynąć na strategie cenowe producentów. Europa pozostaje kluczowym rynkiem ze względu na duży udział urządzeń z segmentu premium.