Darmowa komórka? Nie musisz kombinować, to proste

Pod koniec ubiegłego roku mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że Revolut rusza z usługami telekomunikacyjnymi. Informacja nie była totalną niespodzianką, bo pilotaż Revolut Mobile wystartował latem ubiegłego roku. Klienci w Polsce mogli się wówczas zapisywać na listę chętnych do sprawdzenia nowej usługi. Gdy taka możliwość nastąpiła, było słychać jęki zawodu. Przynajmniej takie wrażenie można odnieść, czytając Wasze komentarze dot. Revolut Mobile. Dlatego zwróciliśmy się do przedstawiciela firmy z propozycją, by przekonał nas do tego produktu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Revolut Mobile za darmo. Jak to zrobić?

Odpowiedzi udzielił nam reprezentujący firmę w naszym kraju Stefan Bogucki. Menedżer poinformował nas, że osobiście korzysta z Revolut Mobile od grudnia. Usługa była przez niego testowana zarówno w Polsce, jak i poza krajem (nadal jednak w Unii Europejskiej). Jakie wnioski?

Każdy ma inny punkt widzenia, dla mnie dużą zaletą jest elastyczność, nie trzeba podpisywać umowy na rok, płaci się za miesiąc, abonament można opłacić punktami RevPoints - stwierdził menedżer Revoluta.

Z RevPoints skorzystał sam Bogucki: opłacił abonament punktami i w efekcie stał się on "darmowy". Zapewne niektórzy zapytają: czym są punkty RevPoints? Już wyjaśniam.

Mowa o programie lojalnościowym, który w Polsce zaczął być udostępniany latem ubiegłego roku. Rozwiązanie można aktywować we wszystkich planach Revoluta (także w bezpłatnym Standardzie). Polega ono na tym, że za transakcje kartą fintechu naliczane są punkty. Te ostatnie można wymieniać w apce Revolut m.in. na mile lotnicze, bilety komunikacji miejskiej w wybranych miastach, zniżki na noclegi hotelowe i lokalne atrakcje. W ten sposób można też opłacić wspomniany abonament. Więcej na temat warunków i bonusów programu RevPoints dowiecie się z tego tekstu.

Fintech zbiera opinie klientów. Revolut Mobile będzie ewoluować

W gronie zalet Revolut Mobile menedżer wymienił też m.in. darmowy VPN – to może zainteresować osoby ceniące sobie bezpieczeństwo i prywatność. O tą ostatnią można zadbać także za sprawą osobnych numerów. Dotyczy to osób np. prowadzących działalność gospodarczą – mogą one mieć osobny numer dla współpracowników czy partnerów biznesowych, a inny dla bliskich i znajomych.

Stefan Bogucki podkreślił, że Revolut Mobile zaczął być udostępniany w Polsce pod koniec zeszłego roku. Ten proces wciąż trwa, więc dostępu do usługi nie mają jeszcze wszyscy chętni. Usługa znajduje się w fazie pilotażu, a to oznacza m.in., że spółka zbiera sugestie klientów, by dopracowywać produkt. Nie mówimy zatem o finalnej wersji usługi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Polska jest jednym z dwóch rynków, na których Revolut testuje rozwiązanie. Drugi to Wielka Brytania, ale tam oferta jest inna z uwagi na współpracę z innym podmiotem.

Poruszając wątek Revolut Mobile, należało oczywiście zapytać o problem, który komunikowaliśmy na początku tego roku. Otóż okazało się, że w polskich planach usługi próżno szukać funkcji Wi-Fi Calling. Przypominam, że usługa ma charakter lokalny: obejmuje nielimitowane rozmowy i SMS-y w Polsce oraz roaming w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oznacza to, że po opuszczeniu wspomnianej strefy przestaną działać usługi głosowe, SMS-y oraz transmisja danych

Co na to przedstawiciel firmy? Stwierdził, że firma wsłuchuje się w glosy klientów i nie można wykluczać, iż rozwiązanie będzie ewoluować.

Coraz więcej Blika w Revolucie

Na koniec kilka informacji o wykorzystaniu Blika w aplikacji Revolut. Jaką popularnością cieszy się to narzędzie? Płatności kodami Blik pojawiły się w apce pod koniec 2024 roku. Od tamtej pory usługę aktywowało ponad 2 mln klientów. W tym miejscu warto dodać, że w Polsce z rozwiązań fintechu korzysta około 5 mln osób.