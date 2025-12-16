W Polsce rusza Revolut Mobile. Namiesza na rynku telekomunikacyjnym

Revolut rusza z usługami telekomunikacyjnymi i to właśnie Polska będzie pierwszym krajem, który będzie miał okazję z nich skorzystać — informuje Rzeczpospolita. Fintech szykuje nielimitowane rozmowy i SMS-y, duże pakiety danych, brak stałych umów oraz eSIM.

Revolut Mobile rusza w Polsce

Pilotaż usługi Revolut Mobile rozpoczął się w lipcu. Wtedy klienci w Polsce mogli zapisywać się na listach oczekujących na nowe usługi. Teraz otrzymali do nich dostęp. Fintech nie ujawnił, ilu ich jest, ale podobno mowa o tysiącach osób. W sumie z Revoluta w Polsce korzysta około 5 mln osób.

Na co mogą liczyć użytkownicy? Przede wszystkim zachowanie swojego dotychczasowego numeru, jeśli będą tego chcieli. Mogą też wziąć zupełnie nowy numer, zaoferowany przez Revolut Mobile. W ramach pakietów są nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju i Unii Europejskiej, pakiety danych 50 lub 200 GB oraz możliwość korzystania z internetu w ramach roamingu w UE. A to wszystko bez podpisywania umów długoterminowych.

Revolut Mobile pozwala też na aktywowanie do trzech dodatkowych numerów w ramach jednego planu (ceny zaczynają się od 10 zł). Możliwe jest również zamówienie numeru spersonalizowanego, a także VIP (za 50 zł).