W Polsce rusza Revolut Mobile. Namiesza na rynku telekomunikacyjnym

Revolut rusza z nową usługą. Polska będzie pierwszym krajem, w którym zostanie uruchomiona i może namieszać na rynku telekomunikacyjnym.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:31
Revolut rusza z usługami telekomunikacyjnymi i to właśnie Polska będzie pierwszym krajem, który będzie miał okazję z nich skorzystać — informuje Rzeczpospolita. Fintech szykuje nielimitowane rozmowy i SMS-y, duże pakiety danych, brak stałych umów oraz eSIM.

Revolut Mobile rusza w Polsce

Pilotaż usługi Revolut Mobile rozpoczął się w lipcu. Wtedy klienci w Polsce mogli zapisywać się na listach oczekujących na nowe usługi. Teraz otrzymali do nich dostęp. Fintech nie ujawnił, ilu ich jest, ale podobno mowa o tysiącach osób. W sumie z Revoluta w Polsce korzysta około 5 mln osób.

Na co mogą liczyć użytkownicy? Przede wszystkim zachowanie swojego dotychczasowego numeru, jeśli będą tego chcieli. Mogą też wziąć zupełnie nowy numer, zaoferowany przez Revolut Mobile. W ramach pakietów są nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju i Unii Europejskiej, pakiety danych 50 lub 200 GB oraz możliwość korzystania z internetu w ramach roamingu w UE. A to wszystko bez podpisywania umów długoterminowych.

W Polsce rusza Revolut Mobile. Namiesza na rynku telekomunikacyjnym

Revolut Mobile pozwala też na aktywowanie do trzech dodatkowych numerów w ramach jednego planu (ceny zaczynają się od 10 zł). Możliwe jest również zamówienie numeru spersonalizowanego, a także VIP (za 50 zł).

Nowa usługa Revolut działa jako MVNO, czyli operator wirtualny. Na tym polu fintech współpracuje z 1Global, będą agentem pośredniczącym. W związki z tym obsługuje eSIM, WiFi Calling oraz dźwięk HD+. Aktualne zużycie pakietów i kontrolowanie limitów będzie dostępne bezpośrednio w aplikacji Revolut.

Image
telepolis
Revolut Revolut Mobile Revolut Mobile Plans
Zródła zdjęć: Revolut
Źródła tekstu: Rzeczpospolita