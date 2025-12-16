Niepozorne, a bardzo szkodliwe. Najpopularniejsze są trzy rodzaje

Jak donoszą różne lokalne media, fałszywe SMS-y o paczkomatach, fikcyjnych dopłatach oraz blokadzie subskrypcji pojawiają się bardzo często właśnie teraz, pod koniec roku. Oszuści chcą się obłowić naszym kosztem i wykorzystać zamieszanie i pośpiech, jaki towarzyszy przygotowaniom przedświątecznym.

Oszuści podszywają się pod firmy kurierskie

Przestępcy nie tylko sięgają po metody "na wnuczka" i "na policjanta", ale także masowo rozsyłają do losowo wybranych osób fałszywe wiadomości SMS i e-maile. Jednym z ulubionych sposobów, aby zmylić ofiarę jest "zmiana lokalizacji paczkomatu" lub "konieczność dopłaty do przesyłki". Wystarczy, że osoba, która otrzymała taką wiadomość kliknie w załączony link, a na jego urządzeniu zostanie zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które wyłudza pieniądze oraz dane.

Koniec roku, to czas odnawiania subskrypcji

Równie powszechne jest teraz oszustwo na "wygasającą subskrypcję". Adresat otrzymuje wiadomość o rzekomej blokadzie konta na Netflixie, a pilny link w wiadomości, służący "do odblokowania" okazuje się prawdziwą pułapką.

Informacje o ETA i opłata

Stosunkowo nowym rodzajem przestępstwa jest także to, związane z podróżą do Wielkiej Brytanii. Ofiara szukając w Google informacji o ETA, trafia na stronę oszustów, gdzie dokonuje opłaty 3800 złotych, a także zostawia skany dokumentów.

Jak się nie dać oszukać?