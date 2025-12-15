Koniec z szukaniem gotówki. eSkarbonka Mastercard wraca na kolejny finał WOŚP

eSkarbonka na 34. Finale WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to już nie tylko wolontariusze z tekturowymi puszkami na ulicach. Z roku na rok coraz większy ciężar zbiórki przenosi się do Internetu. Mastercard potwierdził właśnie, że po raz 14. został partnerem Finału. Dla wszystkich pomagających oznacza to również powrót eSkarbonki, czyli narzędzia, które po raz dziewiąty pozwoli kwestować online.

Dalsza część tekstu pod wideo

System ten stał się kluczowym elementem technologicznego zaplecza akcji. Pozwala on każdemu stać się e-wolontariuszem bez wychodzenia z domu. Wystarczy zarejestrować swoją wirtualną puszkę i udostępnić link w mediach społecznościowych.

Polacy wolą płacić telefonem

Popularność eSkarbonki rośnie proporcjonalnie do spadku użycia gotówki w Polsce. Statystyki udostępnione przez Mastercard nie pozostawiają złudzeń. W ubiegłym roku przez wirtualne puszki przepłynęło aż 20 milionów złotych. Od momentu debiutu tego rozwiązania w 2018 roku, Polacy wpłacili w ten sposób łącznie ponad 97 milionów złotych.

Liczby te wynikają wprost z naszych codziennych przyzwyczajeń. Według badań operatora płatności, już 75% Polaków płaci zbliżeniowo telefonem codziennie lub kilka razy w tygodniu. Z fizycznej gotówki tak często korzysta tylko 59% badanych. Coraz rzadziej mamy w kieszeni drobne, więc cyfrowa zbiórka staje się dla wielu jedyną wygodną opcją wsparcia akcji.

Widzimy z roku na rok, jak ogromną rolę w naszym Finale odgrywają nowoczesne formy płatności. eSkarbonka od Mastercard na stałe wpisała się w krajobraz WOŚP. Dzięki eSkarbonkom każdy może pomagać, tak, jak mu wygodnie. Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP

Jak działa cyfrowa puszka?

Technologia stojąca za eSkarbonką ma być przede wszystkim prosta i szybka. Darczyńcy nie muszą wypełniać długich formularzy przelewu. System wykorzystuje nowoczesne metody, takie jak Click to Pay. Dzięki temu wpłata zajmuje dosłownie chwilę i można ją wykonać w biegu, na przykład podczas spaceru czy podróży.

Wirtualne puszki będą dostępne dla darczyńców od połowy grudnia tego roku. Zbiórka potrwa aż do północy dnia następującego po Finale. Przypomnijmy, że 34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. Zebrane środki, zarówno te z ulic, jak i te z serwerów Mastercard, zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Rejestracja eSkarbonek odbywa się przez stronę eskarbonka.wosp.org.pl. W poprzedniej edycji założono ich ponad 120 tysięcy, co pokazuje skalę cyfryzacji charytatywności w Polsce.