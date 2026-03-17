Disney+ i SkyShowtime 10 zł taniej. Wyklikasz je w Polsat Box Go

Polsat Box Go wprowadza zmiany w swojej ofercie. Dostęp do usług Disney+ i SkyShowtime proponowany jest w obniżonej cenie – każdy za 25 zł/30 dni – a do tego serwis stworzył nowy konfigurator ofert. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:19
0
Bazowa oferta Polsat Box Go to trzy podstawowe pakiety: Polsat Lovers (20 zł/30 dni), Premium (35 zł/30 dni) oraz Premium Sport (55 zł/30 dni). Do nich użytkownicy mogą dokupić dostęp do ofert Disney+ (25 zł/30 dni) oraz SkyShowtime (25 zł /30 dni). Osobno te usługi wymagałyby wydania po 34,99 zł w najniższych planach. Korzystając z oferty Polsat Box Go, można więc zaoszczędzić miesięcznie nawet 20 zł.

Polsat Box Go zapowiada, że do Disney+ i SkyShowtime wkrótce dołączą kolejne serwisy VoD na podobnych zasadach. 

By użytkownicy mogli poruszać się po ofercie, serwis Polsat Box Go wprowadził konfigurator. Narzędzie umożliwia:

  • porównanie oferty trzech pakietów na jednym ekranie – wraz z podsumowaniem cenowym,
  • finalizację zakupu pakietów i filmów w paru klikach,
  • możliwość dokupienia opcji dodatkowych – dostępu do serwisów: Disney+ i SkyShowtime,
  • płatności cykliczne, zapewniające ciągłość subskrypcji,
  • dowolną modyfikację oferty i zmianę pakietu w trakcie trwania subskrypcji – wystarczy wybrać opcję „Zmień subskrypcję” i wskazać nowy wariant (np. przejście z pakietu Polsat Lovers na Premium),
  • zarządzanie wszystkimi subskrypcjami w jednym miejscu.

Polsat Box Go to serwis z dostępem do blisko 200 kanałów TV oraz treści VOD. Można z nich korzystać na dowolnym urządzeniu – Smart TV, komputerze, smartfonie, tablecie – przez internet, bez dekodera, bez formalności i zobowiązań. W ramach konta można stworzyć do 5 osobnych profili dla różnych użytkowników, a ulubione treści można oglądać na 3 urządzeniach jednocześnie.

