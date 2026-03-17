Disney+ i SkyShowtime 10 zł taniej. Wyklikasz je w Polsat Box Go

Bazowa oferta Polsat Box Go to trzy podstawowe pakiety: Polsat Lovers (20 zł/30 dni), Premium (35 zł/30 dni) oraz Premium Sport (55 zł/30 dni). Do nich użytkownicy mogą dokupić dostęp do ofert Disney+ (25 zł/30 dni) oraz SkyShowtime (25 zł /30 dni). Osobno te usługi wymagałyby wydania po 34,99 zł w najniższych planach. Korzystając z oferty Polsat Box Go, można więc zaoszczędzić miesięcznie nawet 20 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polsat Box Go zapowiada, że do Disney+ i SkyShowtime wkrótce dołączą kolejne serwisy VoD na podobnych zasadach.

By użytkownicy mogli poruszać się po ofercie, serwis Polsat Box Go wprowadził konfigurator. Narzędzie umożliwia:

porównanie oferty trzech pakietów na jednym ekranie – wraz z podsumowaniem cenowym,

trzech pakietów na jednym ekranie – wraz z podsumowaniem cenowym, finalizację zakupu pakietów i filmów w paru klikach,

pakietów i filmów w paru klikach, możliwość dokupienia opcji dodatkowych – dostępu do serwisów: Disney+ i SkyShowtime,

– dostępu do serwisów: Disney+ i SkyShowtime, płatności cykliczne , zapewniające ciągłość subskrypcji,

, zapewniające ciągłość subskrypcji, dowolną modyfikację oferty i zmianę pakietu w trakcie trwania subskrypcji – wystarczy wybrać opcję „Zmień subskrypcję” i wskazać nowy wariant (np. przejście z pakietu Polsat Lovers na Premium),

i zmianę pakietu w trakcie trwania subskrypcji – wystarczy wybrać opcję „Zmień subskrypcję” i wskazać nowy wariant (np. przejście z pakietu Polsat Lovers na Premium), zarządzanie wszystkimi subskrypcjami w jednym miejscu.