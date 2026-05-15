ASUS ROG Crosshair 2006. To retro-płyta bez kompromisów dla AMD

Marka Republic of Gamers obchodzi w tym roku swoje 20. urodziny. Z tej okazji firma ASUS przygotowała zatrzęsienie limitowanych produktów nawiązujących do swoich pierwszych projektów, które mają przypominać "stare dobry czasy". Jedną z nich jest płyta główna dla procesorów AMD Ryzen 9000 i 7000, która pełna jest miedzianych elementów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety, poczyniono oszczędności. To nie miedź, a aluminium

ASUS ROG Crosshair 2006 to platforma w formacie E-ATX, wyposażona w chipset AMD X870E oraz gniazdo AM5. Mamy tutaj do czynienia z 24-fazową sekcją zasilania wyposażoną w dwa żebrowane radiatory połączone ciepłowodem. Tajwańczycy deklarują obsługę modułów RAM DDR5 do 9600 MT/s. Nie brakło też ekranu POST i fizycznych przycisków.

Do naszej dyspozycji są dwa wzmocnione sloty PCI Express 5.0 x16, pięć złączy M.2 (dwa PCIe 5.0 x4, dwa PCIe 4.0 x4 i jeden PCIe 5.0 x2) oraz cztery sloty SATA III. Wszystkie w biało-niebieskiej kolorystyce retro. Główny SSD otrzymał pokaźny radiator z 2-calowym ekranem OLED. Dopełnia to łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Panel I/O obejmuje dwa USB 4, sześć USB 3.2 Gen 2 typu A oraz trzy typu C, HDMI, dwa RJ-45 (5 i 10 Gbps), złącza antenowe, dwa pozłacane porty audio, SPDIF oraz przyciski Clear CMOS i BIOS Update.