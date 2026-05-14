PKO Bank Polski nie ma dobrych wieści. "Płatności zrób wcześniej"
Im bliżej weekendu, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś z dużych banków ogłosi przerwę. Tym razem, padło na PKO Bank Polski, który podobnie jak ING Bank Śląski zaplanował prace techniczne na 17 maja 2026 roku.
PKO Bank Polski - zablokowane systemy 17 maja 2026
Wszyscy klienci, którzy korzystają z aplikacji bankowej oraz serwisów transakcyjnych mogą się nieźle zdziwić w najbliższą niedzielę.
Największy bank polski - PKO BP - właśnie ogłosił, że jego klienci muszą być gotowi na utrudnienia w dostępie do kluczowych usług banku. Najlepiej, aby wszystkie ważne transakcje zrobili wcześniej. Nie ma jednak powodów do obaw, to nie awaria - bank w komunikacie na swojej stronie internetowej dokładnie wytłumaczył o co chodzi z przerwą i czego będzie dotyczyła. Przerwa będzie miała miejsce w godzinach nocnych tak, aby jak najmniej przeszkadzała klientom banku.
W niedzielę, w godzinach 01:00-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.
Oznacza to, że w tym czasie nie będą dostępne aplikacje IKO i iPKO biznes mobile. A w godzinach 01:00-04:00 nie zadziałają także serwisy iPKO i iPKO biznes.
Karty płatnicze będą działały cały czas
Bank zapewnia jednak, że płatności kartą będą przez cały ten czas, działały bez zakłóceń. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna jednak będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Warto o tym wszystkim pamiętać 17 maja 2026 roku.