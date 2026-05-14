PKO Bank Polski nie ma dobrych wieści. "Płatności zrób wcześniej"

Im bliżej weekendu, tym większe prawdopodobieństwo, że któryś z dużych banków ogłosi przerwę. Tym razem, padło na PKO Bank Polski, który podobnie jak ING Bank Śląski zaplanował prace techniczne na 17 maja 2026 roku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:16
PKO Bank Polski - zablokowane systemy 17 maja 2026

Wszyscy klienci, którzy korzystają z aplikacji bankowej oraz serwisów transakcyjnych mogą się nieźle zdziwić w najbliższą niedzielę. 

Największy bank polski - PKO BP - właśnie ogłosił, że jego klienci muszą być gotowi na utrudnienia w dostępie do kluczowych usług banku. Najlepiej, aby wszystkie ważne transakcje zrobili wcześniej. Nie ma jednak powodów do obaw, to nie awaria - bank w komunikacie na swojej stronie internetowej dokładnie wytłumaczył o co chodzi z przerwą i czego będzie dotyczyła. Przerwa będzie miała miejsce w godzinach nocnych tak, aby jak najmniej przeszkadzała klientom banku.

W niedzielę, w godzinach 01:00-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.

poinformował PKO BP.

Oznacza to, że w tym czasie nie będą dostępne aplikacje IKO i iPKO biznes mobile. A w godzinach 01:00-04:00 nie zadziałają także serwisy iPKO i iPKO biznes.

Karty płatnicze będą działały cały czas

Bank zapewnia jednak, że płatności kartą będą przez cały ten czas, działały bez zakłóceń. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna jednak będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Warto o tym wszystkim pamiętać 17 maja 2026 roku. 

banki bank pko bank polski komunikat pko bp PKO BP problem konto w PKO BP PKO BP przerwa przerwa techniczna w pko
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski