PKO Bank Polski nie ma dobrych wieści. "Płatności zrób wcześniej"

PKO Bank Polski - zablokowane systemy 17 maja 2026

Wszyscy klienci, którzy korzystają z aplikacji bankowej oraz serwisów transakcyjnych mogą się nieźle zdziwić w najbliższą niedzielę.

Największy bank polski - PKO BP - właśnie ogłosił, że jego klienci muszą być gotowi na utrudnienia w dostępie do kluczowych usług banku. Najlepiej, aby wszystkie ważne transakcje zrobili wcześniej. Nie ma jednak powodów do obaw, to nie awaria - bank w komunikacie na swojej stronie internetowej dokładnie wytłumaczył o co chodzi z przerwą i czego będzie dotyczyła. Przerwa będzie miała miejsce w godzinach nocnych tak, aby jak najmniej przeszkadzała klientom banku.

W niedzielę, w godzinach 01:00-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. poinformował PKO BP.

Oznacza to, że w tym czasie nie będą dostępne aplikacje IKO i iPKO biznes mobile. A w godzinach 01:00-04:00 nie zadziałają także serwisy iPKO i iPKO biznes.

Karty płatnicze będą działały cały czas