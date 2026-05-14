Polacy kochają takie filmy. Netflix da nam melodramat wszech czasów

"Na wschód od Edenu" w serialowej wersji od Netflixa

Niektórzy zawsze lekko drżą z niepokoju, w momencie kiedy Netflix zabiera się za klasykę. A trzeba przyznać jedno, film "Na wschód od Edenu" z 1955, to absolutnie kultowa ekranizacja tamtej historii. Netflix ma w związku z tym wysoko postawioną poprzeczkę. Platforma w głównej roli obsadziła Florence Pugh, która pełni także rolę współproducentki. Całość została napisana przez Zoe Kazan, której to dziadek wyreżyserował wspomnianą wcześniej adaptację z lat 50.

Netflix właśnie zapowiedział jesienną premierę tego dzieła i opublikował pierwszy zwiastun adaptacji tej słynnej historii. Serial będzie składał się z siedmiu odcinków i zadebiutuje na platformie jeszcze w tym roku, jesienią 2026. Z pewnością spodoba się wszystkim fanom słynnych Bridgertonów, oraz Lalki.

"Na wschód od Edenu" - o czym będzie serial Netflixa?

To nic innego, jak współczesna interpretacja klasycznej powieści Johna Steinbecka. Przedstawi on wielopokoleniową sagę rodziny Trask, skupiając największą uwagę na antybohaterce - Cathy Ames (Pugh). W serialu zobaczymy także Tracy Letts jako Cyrus Trask, Marthę Plimpton jako Faye oraz Joe Andersa jako Arona Traska, Mike Faista jako Charlesa Traska i Christophera Abbota jako Adama Traska.