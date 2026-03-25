Denerwuje, a i tak wszyscy oglądają. 5 sezon zaskoczy wiele osób

Zdaniem wielu, piąty sezon tej kultowej serii wszystko pomieszał, co więcej powinien być zdecydowanie o kimś innym.

Zwiastun 5 sezonu Bridgertonów rozpalił sieć

Taka to już rola fanów, że po zakończeniu ostatniej serii ulubionego serialu, snują oni plany odnośnie nowych odcinków. A twórcy, rzecz jasna, mają wielką radość, w podsycaniu tego typu domysłów. Przypomnijmy, że pierwsze spekulacje miały miejsce już podczas premiery części 4., kiedy showrunnerka Jess Brownell, pojawiła się wówczas z białą poszetką z wyszytymi inicjałami "E" i "F". Potwierdziła także, że inicjały odnoszą się do tajemniczych postaci, które pojawią się w przyszłych produkcjach o arystokratycznych intrygach.

Fani już zaczęli snuć domysły, że "E" to Eloise Bridgerton, a "F" Francesca Stirling. Ale zwiastun sprawił, że ich śledztwo było tylko w połowie udane. Owszem, głównym bohaterem będzie najprawdopodobniej Francesca Stirling, ale drugą kluczową postacią będzie Michaela Stirling. Czyżby Netflix chciał widzów uraczyć jednopłciowym romansem? W oryginalnej wersji powieści, występuje mężczyzna - Michael Stirling. Tymczasem, Netflix, zastąpił postać Michaela, Michaelą.

