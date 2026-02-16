Zaczynamy odliczanie. Ten serial może niektórych wykończyć emocjonalnie

"Bridgertonowie" zwiastun, który rozbudza apetyt

Netflix to, co dobre i pożądane na platformie najbardziej, dawkuje w częściach. Podobnie jak Wednesday, "Bridgertonowie" emitowani są w częściach. Oznacza to, że jeden sezon został podzielony na dwie, oddzielone w czasie, tury. Niektórzy już przewidują, że tym razem słynny romans kostiumowy nie tylko rozpali widzów do czerwoności, ale także jest na dobrej drodze, aby swoich widzów poruszyć, emocjonalnie. Tym razem, w grę bowiem będzie wchodził motyw romansu z pokojówką. Motyw mezaliansu zatem wysunie się na pierwszy plan. "Jak inaczej mam być z kobietą, której zabrania mi społeczeństwo?" - zadaje sobie pytanie główny bohater, Benedict Bridgerton już na samym początku zwiastuna.

"Bridgertonowie" 2. część 4. sezonu, premiera 26 luty

Netflix właśnie zaprezentował zwiastun 2. części 4. sezonu, który jeszcze w lutym trafi na platformę.

W nowej odsłonie powieści ze świata wielkiego dworu, zatwardziały kawaler Benedict Bridgerton (Luke Thompson) będzie praktycznie bez szans, kiedy spotka na swojej drodze tę jedyną - pokojówkę Sophie, która niczym Kopciuszek, zakrada się na bal maskowy w przebraniu. Chciałoby się w tym momencie powiedzieć, że tego tylko brakowało w świecie przedstawianego socjety. Ale przecież intrygi, przepych i romanse to główne powody, dla których widzowie oglądają ten serial. Potrzeba właśnie tylko nowych odsłon i perypetii. I choć już na samym początku mamy przeczucie, że wszystko ostatecznie skończy się happy endem, to jednak wiemy też doskonale, że nie obędzie się bez trudności.