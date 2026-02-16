Spontanicznie przelała BLIK-iem pieniądze. Potem zrobiła większy błąd

Na początek był BLIK i jeden przelew

Mieszkanka powiatu kłodzkiego straciła właśnie 74 tysiące złotych na skutek dość popularnego oszustwa. A wszystko zaczęło się od niewinnej sumy 1100, którą kobieta przelała za pomocą BLIK-a na poczet rzekomej inwestycji, która miała pomnożyć jej pieniądze. Kobieta jednak szybko oprzytomniała i stwierdziła, że jednak woli wycofać środki. Kiedy zażyczyła sobie zwrotu pieniędzy, skontaktował się z nią mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy inwestycyjnej. Rozmowa telefoniczna przebiegała nad wyraz profesjonalnie, a mężczyzna zapewniał, że wszystkie środki zostaną oddane, skoro tak sobie życzy. W tym celu jednak polecił jej pobranie i zainstalowanie aplikacji oraz zalogowanie się do bankowości elektronicznej.

Zainstalowała aplikację i to był błąd

Mieszkanka Kłodzka wykonała wszystkie podane czynności, ponieważ chciała odzyskać zainwestowane pieniądze jak najszybciej. Niestety, w ten sposób, tylko umożliwiła oszustowi zdalny dostęp do swojego konta. Jeszcze w trakcie rozmowy, oszust otworzył na jej dane rachunek walutowy i wypłacił zgromadzone środki. Po podliczeniu okazało się, że łączne straty wyniosły kobietę aż 74 tysiące złotych. Sprawa została zgłoszona na policję i jest w trakcie wyjaśniania.

Pamiętajmy, że obietnica szybkiego i wysokiego zysku bez ryzyka to najczęściej element mechanizmu oszustwa. przypomina podinsp. Wioletta Martuszewska z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Jak nie dać się oszukać?