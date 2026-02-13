Poleciał 5 tys. km po skradzionego iPhone’a. Odzyskał telefon w Dakarze

Wszystko to wydaje się jak jedna z tych socialmediowych historyjek, która „najbardziej się nie wydarzyła”, jednak cała podróż została szczegółowo zrelacjonowana na filmikach. Niemiecki internauta o nicku Yassine (@yassine98) z Akwizgranu udokumentował podróż po swojego skradzionego iPhone’a do Senegalu w serii filmów na Instagramie. Historia była później opisywana przez niemieckie media takie jak Der Tagesspiegel, FAZ, Bild, n-tv i Kleine Zeitung.

Wszytko zaczęło się na początku lutego 2026 roku, gdy Yassine odkrył za pomocą funkcji lokalizacji Apple, że jego skradziony iPhone znajduje się około 4500-5000 km od Niemiec – w Dakarze, stolicy Senegalu. W pierwszym filmie wideo powiedział swoim obserwatorom: „To szalone, ale chcę tam polecieć i odzyskać mój przeklęty telefon”.

Yassine rzucił wyzwanie swoim followersom na Instagramie: jeśli jego post zbierze 10 tys. polubień, faktycznie poleci do Senegalu. Ostatecznie otrzymał 30 tys. lajków (obecnie ten ma ich ponad 240 tys.), więc musiał dotrzymać słowa.

Pomimo trudności Yassine wyruszył w podróż, którą dokumentował na Instagramie. Najpierw pojechał autostopem do Brukseli, później wsiadł w samolot do Dakaru. Na miejscu usłyszał ostrzeżenia, by nie zapuszczać się w okolicę wskazywaną przez lokalizację telefonu. Co więcej, lokalna policja odmówiła współpracy.

Wbrew ostrzeżeniom Yassine samotnie pojechał śladami lokalizacji. Z pomocą poznanego mieszkańca Senegalu odnalazł telefon w sklepie z elektroniką. Po przeciągającej się, ostrej wymianie zdań i groźbie zgłoszenia handlu kradzionym sprzętem urządzenie w końcu wróciło do właściciela.