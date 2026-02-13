Polska aplikacja odchudza lepiej niż Ozempic? 800 tys. kg zrzucone

Czy należysz do osób, które pytają ChatGPT o to, co mogą dzisiaj zjeść? Jeśli tak, to z pewnością zainteresuje cię polska aplikacja Fitatu, która może stać się twoim skutecznym strażnikiem wagi. Ale zaraz, zaraz, czy to faktycznie tak dobrze działa? O aplikacji pisaliśmy dokładnie rok temu, teraz pojawił się pierwszy raport, podsumowujący jej działanie.

Dane wykorzystane w tym newsie pochodzą z raportu "Zdrowie w erze AI. Dieta, aktywność i potencjał sztucznej inteligencji", przygotowanego przez Kantar Polska. Już na samym początku, badanie to wskazuje na wyraźną lukę w tym, jak postrzegamy własne nawyki, a w tym, co widać w statystykach zdrowotnych. Aż 41% Polaków deklaruje, że sprawdza skład produktów przed ich spożyciem, a niemal połowa uważa, że odżywia się całkiem zdrowo. Bezlitosne dane jednak, wskazują, że jednocześnie aż 57% Polaków zmaga się z nadwagą lub otyłością. I ta sytuacja pozostaje niezmienna od lat.

Fitatu zabiera nam wymówkę "nie mam na to czasu"

I to nie o brak wiedzy tu chodzi, ale dostępu do właściwego narzędzia, które by wspierało osoby z dobrymi intencjami. Raport daje nam odpowiedź na bardzo ważne pytanie: czy AI może realnie zmniejszyć ten wysiłek i pomóc w codziennym scenariuszu? Wystarczy zrobić zdjęcie posiłku i dostać od razu odpowiedź, czy faktycznie to, co zaraz skonsumujemy wyjdzie nam na zdrowie. Ocenia się, że aplikacje są w stanie uzyskać aż 70% dokładności podczas takiego ujęcia. To idealne obalenie argumentu "nie mam czasu", bo cały ten proces zajmuje użytkownikowi zaledwie kilka sekund.

Fitatu tym wyróżnia się na tle konkurencji, że nie tylko "opisuje zdjęcie", ale rozpoznaje konkretne produkty i składniki z rozbudowanej bazy aplikacji.

2025 - użytkownicy Fitatu stracili łącznie 800 tysięcy kalorii

Raport wykazał, że aplikacje takie jak Fitatu są zdecydowanym wsparciem w walce z otyłością i nadwagą. A jeśli chodzi o ubiegły rok, to był on pod tym względem przełomowy - właśnie wtedy Fitatu wprowadziło dokładniejszą funkcję szacowania kalorii AI. Aby z niej skorzystać, należało zapłacić, ale jak się okazuje, nie jest było to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Użytkownicy zaczęli tracić kalorie. Łącznie zrzucili 788 tysięcy kilogramów.

Źródło: Fitatu, 2020-2025

Podsumowując, zwracamy uwagę na to, co jemy, ale jeszcze musimy zacząć się ruszać. Dlatego też obok aplikacji zliczającej kalorie, warto zainstalować aplikację mobilizującą do ćwiczeń fizycznych.