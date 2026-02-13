Sprzęt

Galaxy A07 5G oficjalnie. Sprawdź, co oferuje tani Samsung

Samsung zaprezentował globalnie nowy smartfon z niższej półki cenowej. Urządzenie ma pojemną baterię i obsługuje sztuczną inteligencję. To sprzęt przeznaczony do codziennych zadań.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:44
0
Bateria i ekran

Samsung Galaxy A07 5G otrzymał akumulator o pojemności 6000 mAh. Ekran urządzenia ma przekątną 6,7 cala i rozdzielczość HD+. Wyświetlacz odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Szczytowa jasność panelu wynosi 800 nitów w trybie podwyższonej jasności.

Za pracę telefonu odpowiada układ MediaTek Dimensity 6300, wykonany w procesie technologicznym 6 nm. Smartfon występuje w trzech wersjach pamięci operacyjnej. Klienci dostaną do wyboru warianty z 4, 6 lub 8 GB RAM-u. Przestrzeń na dane wynosi od 64 GB do 256 GB. Całość zamknięto w obudowie o grubości 8,2 mm. Urządzenie waży 199 gramy przy wymiarach 167,4 x 77,4 mm.

Sztuczna inteligencja i aparaty

Nowy model obsługuje funkcje Google Gemini oraz Gemini Live. Użytkownicy wywołują asystenta za pomocą bocznego przycisku. Dostępna jest również opcja Circle to Search (zakreśl, by wyszukać). Służy ona do łatwego wyszukiwania informacji o elementach widocznych na ekranie. Z tyłu obudowy producent umieścił dwa aparaty. Główny moduł ma matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Wspomaga go czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu znajduje się aparat 8 Mpix.

Obudowa spełnia normę IP54, co oznacza podstawową odporność na pył i wodę. Tylny panel wykonano z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Firma deklaruje sześć generacji aktualizacji systemu operacyjnego oraz sześć lat wsparcia poprawkami bezpieczeństwa. Telefon trafi do sprzedaży w kolorze czarnym, jasnofioletowym i jasnozielonym.

Zródła zdjęć: Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung