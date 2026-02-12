Taki Apple kosztuje 20 tysięcy. Użytkownicy żyli jak zwierzęta

YouTube na Apple Vision Pro był zapowiedziany w lutym... 2024 roku

Dokładnie tak, zaporowo drogi komputer nagłowny, jak Apple lubi nazywać swoje gogle rzeczywistości rozszerzonej, do tej pory nie miał aplikacji YouTube. Zapowiedź, że pojawi się padły dwa lata temu i od tego czasu użytkownicy mieli pełne prawo być coraz bardziej sfrustrowani.

Jakimś rozwiązaniem było Juno, nieoficjalny odtwarzacz YouTube od niezależnego twórcy. Apple postanowił go jednak wywalić ze sklepu w październiku 2024 roku, nie dając użytkownikom oficjalnej alternatywy.