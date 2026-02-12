Sprzęt

Taki Apple kosztuje 20 tysięcy. Użytkownicy żyli jak zwierzęta

Nowość dla prestiżowego sprzętu Apple wyrwała mnie z butów. Kluczowa aplikacja, którą każdy z nas ma w telefonie, tutaj dotarła dopiero po 2 latach. To już nawet nie jest śmieszne.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12 LUT 2026
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Taki Apple kosztuje 20 tysięcy. Użytkownicy żyli jak zwierzęta

YouTube na Apple Vision Pro był zapowiedziany w lutym... 2024 roku

Dokładnie tak, zaporowo drogi komputer nagłowny, jak Apple lubi nazywać swoje gogle rzeczywistości rozszerzonej, do tej pory nie miał aplikacji YouTube. Zapowiedź, że pojawi się padły dwa lata temu i od tego czasu użytkownicy mieli pełne prawo być coraz bardziej sfrustrowani.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jakimś rozwiązaniem było Juno, nieoficjalny odtwarzacz YouTube od niezależnego twórcy. Apple postanowił go jednak wywalić ze sklepu w październiku 2024 roku, nie dając użytkownikom oficjalnej alternatywy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
0 zł
3849 zł - najniższa cena
Kup teraz 3849 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
10299 zł - najniższa cena
Kup teraz 10299 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO)
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Advertisement
Taki Apple kosztuje 20 tysięcy. Użytkownicy żyli jak zwierzęta

Sama aplikacja w tej dopieszczonej, tworzonej przez lata wersji YouTube dla Apple Vision Pro odtwarza wszystkie formaty filmów dostępnych na platformie. Od klasycznego wideo, przez filmy 360 stopni po shorty. Słowem, jest wreszcie dobrze... ale niesmak pozostał.

Aktualne promocje na Apple iPhone w RTV Euro AGD
Aktualne promocje na Apple iPhone w Media Markt
Aktualne promocje na Apple iPhone w x-kom
Image
telepolis
#Apple YouTube Apple Vision Pro
Zródła zdjęć: chainarong06, pio3 / Shutterstock, wł
Źródła tekstu: The Verge, oprac. wł