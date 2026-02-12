Ten Dyson 2 w 1 kosztuje tylko 2099 zł. Miażdży chiński szrot

Odkurzacz czy mop? Teraz nie musisz wybierać ani babrać się w brudzie

Dyson redefiniuje kategorię urządzeń myjących, wprowadzając na rynek model Clean+Wash Hygiene. To inżynierska odpowiedź na największe wady mopów elektrycznych: duży ciężar, nieprzyjemne zapachy i skomplikowaną konserwację.

Ważące zaledwie 3,82 kg urządzenie jest obecnie najlżejszym na rynku sprzętem do jednoczesnego odkurzania i mycia podłóg twardych. Jednak to nie waga, a higiena jest tu kluczowym wyróżnikiem.

Rewolucyjny system bezfiltrowy

Dyson zrywa z tradycją stosowania filtrów, które w urządzeniach typu „wet & dry” często stają się siedliskiem bakterii i pleśni. W modelu Clean+Wash Hygiene zastosowano nowatorski system separacji. Wszystkie zanieczyszczenia – od rozlanych płynów po suche odpady i włosy – są zatrzymywane bezpośrednio w głowicy czyszczącej.

Brudna woda nie jest zasysana do górnej części korpusu ani rur, co eliminuje ryzyko zatykania układu i powstawania nieprzyjemnego zapachu. Wszystkie elementy głowicy można w razie potrzeby szybko opłukać pod bieżącą wodą i nie trzeba czekać, aż wyschną. Składamy i tyle z naszej uwagi.

Rolka inna niż wszystko na rynku

Sercem urządzenia jest ultrachłonna rolka z mikrofibry (84 000 włókien na cm²), wzbogacona nylonowym włosiem. Obracając się z prędkością 250 razy na minutę, usuwa ona zaschnięte plamy, jednocześnie separując włosy dzięki specjalnym grzebieniom.

Jak podkreśla James Dyson, kluczem do braku smug jest ciągłe mycie rolki czystą wodą – brudna ciecz jest natychmiast odprowadzana, a podłoga ma kontakt wyłącznie ze świeżym roztworem. Dzięki niezwykle niskiemu profilowi (113 mm) i możliwości pracy w pozycji całkowicie płaskiej, mop bez trudu wjedzie pod niskie meble.

Umyje się sam i wysuszy w 30 minut

Po zakończeniu sprzątania (nawet do 350 m² na jednym zbiorniku), stacja dokująca przeprowadza cykl samoczyszczenia. Co istotne, rolka jest finalnie suszona gorącym powietrzem (85°C), co gwarantuje jej pełną higienę i gotowość do kolejnego użycia. Co ważne - suszenie trwa zaledwie 30 minut! Dokładnie tak, nic Wam nie będzie szumiało przez 3 godziny od umycia podłogi.