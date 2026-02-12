Google Pay i Apple Pay już są w mObywatelu. Zobacz, jak skorzystać

mObywatel umożliwia między innymi sprawdzanie swoich zobowiązań finansowych wobec urzędów oraz opłacanie ich w aplikacji. Dotąd w usłudze ePłatności można było to zrobić przy użyciu karty płatniczej lub BLIKA (z kodem lub bez kodu). Od teraz do możliwych opcji dołączają dwie popularne metody płatności, czyli Google Pay i Apple Pay dla jeszcze większej wygody i komfortu użytkownika – podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jest jednak jeden haczyk. Dostępność Google Pay i Apple Pay w ePłatnościach uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy dana gmina udostępniła je już swoim mieszkańcom. Listę gmin, które oferują usługę ePłatności wraz z dostępnymi w niej metodami płatności, można sprawdzić na stronie https://www.gov.pl/web/eplatnosci/lista-urzedow-w-programie.

Jak to działa? To proste. Użytkownicy telefonów z systemem iOS, których gmina udostępniła Apple Pay, zobaczą tę metodę w ePłatnościach w mObywatelu obok opcji takich, jak BLIK lub karty płatnicze. I analogicznie użytkownicy telefonów z Androidem zobaczą Google Pay na liście dostępnych sposobów rozliczeń.

System ePłatności, teraz z Google Pay i Apple Pay, pozwala uregulować płatności między innymi za podatek od nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych, podatek leśny czy podatek rolny. Po opłaceniu zobowiązania można pobrać potwierdzenie płatności w formie pliku PDF na swój telefon.

Jak krok po kroku korzystać z Apple Pay lub Google Pay w aplikacji mObywatel?

Zaloguj się do aplikacji mObywatel.

Przejdź do usług, a następnie w kategorii Opłaty i podatki wybierz ePłatności.

Z listy zobowiązań wybierz to, które chcesz opłacić.

Zobaczysz szczegóły na temat płatności. Naciśnij Przejdź do płatności. W zależności od rodzaju płatności możesz zobaczyć także przycisk Zaakceptuj i zapłać lub Wybierz raty.

Z listy metod płatności wybierz Apple Pay lub Google Pay. Jeśli urząd jej nie akceptuje, na ekranie pojawi się stosowny komunikat.

Jeśli urząd akceptuje tę metodę płatności, zobaczysz informację o kwocie do zapłaty. Jeśli chcesz zmienić metodę płatności, naciśnij Zmień metodę płatności.

Jeśli urząd akceptuje tę metodę płatności, zobaczysz informację o kwocie do zapłaty. Jeśli chcesz zmienić metodę płatności, naciśnij Zmień metodę płatności. Aby zapłacić za pomocą Apple Pay lub Google Pay, potwierdź płatność.

To wszystko. Płatność została opłacona za pomocą nowej metody w mObywatelu. Jeśli chcesz pobrać potwierdzenie płatności, naciśnij Pobierz potwierdzenie.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w ubiegły roku w pilotażu usługi ePłatności znalazło się 78 gmin. Na koniec 2025 roku rozwiązanie to oferowało już 139 urzędów. To znaczy, że może z niego korzystać ponad 20 procent mieszkańców Polski.