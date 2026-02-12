Używasz 7-Zip? Sprawdź, czy nie wpadłeś w pułapkę hakerów

Otóż oficjalna strona projektu to 7-zip.org. Sama strona jest bardzo minimalistyczna, co oczywiście można uznać za duży jej plus. Tym samym jednak okazała się również prosta do podrobienia. I tak cyberprzestępcy wykorzystali identycznie wyglądającą witrynę 7-zip.com. Z niej również można pobrać program, jednak z nieprzyjemnym dodatkiem w postaci trojana.

Dalsza część tekstu pod wideo

7-zip ofiarą hakerów

Jeśli macie wątpliwości, z której witryny pobraliście 7-zip, to mam dobrą wiadomość: do niedawna obydwie strony oferowały dokładnie te same pliki. Dopiero między 12, a 22 stycznia pojawiła się tam złośliwa wersja aplikacji. Jeśli pobraliście 7-zip wcześniej, to powinniście być bezpieczni.

Tu warto dodać, że hakerzy byli naprawdę podstępni. Otóż zaraz po wejściu na stronę wszystkie linki prowadziły do oryginalnych źródeł. Dopiero po odczekaniu od 20 do 30 sekund uruchamiał się skrypt podmieniające je na linki do zainfekowanego pliku. Tym samym narzędzia do skanowania stron internetowych nie wykrywały w udostępnianych linkach niczego podejrzanego.