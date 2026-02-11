Bezpieczeństwo

Każdy Polak zna ten numer. Ale o co chodzi z datą 11 lutego?

MSWiA przypomina o tym, że dziś jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. To idealny moment, aby przypomnieć o tym, aby owszem, korzystać z niego nadal, ale też i odpowiedzialnie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:09
0
Nieprzypadkowa data 11.2

Numer alarmowy został wprowadzony 35 lat temu, 29 lipca 1991 roku. W Polsce funkcjonuje od 2005 (został uregulowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego z 2002 roku). Jego głównym zadaniem stało się ujednolicenie systemów ratunkowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Nie bez przyczyny wybór padł na 112. Numer alarmowy miał być bowiem krótki a zarazem łatwy do zapamiętania. Miał też bezproblemowo działać zarówno na telefonach stacjonarnych, jak i na komórkowych, także bez karty SIM. Jego cel także miał być jasny - za jego pośrednictwem wzywa się pomoc odpowiedniej jednostki - policji, straży pożarnej lub pogotowia.

112 ułatwia także wzywanie pomocy osobom przebywającym za granicą, bowiem działa na terenie wszystkich krajów UE. Wszystkie wykonane połączenia kierowane są do Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR). 

Europejski Dzień Numeru alarmowego obchodzony jest właśnie dziś, 11 lutego. Taka, a nie inna, data święta została wybrana przez Unię Europejską z uwagi na jego zapis cyfrowy (11.2), który bezpośrednio odwołuje się do numeru 112. W 2025 roku, operatorzy odebrali łącznie 512 880 zgłoszeń, z czego 202 121 zostało przekazanych do służb. 

Ministerstwo z tej okazji przypomina o tym, że numer ten powinien być wykręcany tylko podczas zgłaszania nagłych zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

Nie dzwoń dla żartu

Policja, prosi, aby korzystać odpowiedzialnie i traktować go jako źródło informacji. Pod żadnym pozorem, nie dzwonić na ten numer, gdy:

  • Zgłaszasz fikcyjną interwencję
  • Szukasz informacji o pogodzie, rozkładach jazdy i numerach telefonów
  • Chcesz złożyć skargę lub wyrazić opinię na dany temat
  • Chcesz odzyskać PIN, PUK lub inne dane techniczne

Ministerstwo podaje, że w 2025 roku, odnotowano aż 1203399 bezzasadnych połączeń. Warto zatem przypomnieć, że bezpodstawne dzwonienie na 112 blokuje linię osobom, które faktycznie potrzebują pomocy. W sytuacjach, kiedy kilka osób zgłasza to samo zdarzenie, operator CPR może po zadaniu krótkiego pytania, zakończyć rozmowę, by jak najszybciej zająć się kolejnym zgłoszeniem.

Zródła zdjęć: BartlomiejMagierowski / Shutterstock
Źródła tekstu: MSWiA, gov.pl, policja.gov.pl